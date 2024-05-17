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Сегодня, 14:30

Тошич: «Я был первым, кто узнал о завершении карьеры Дзагоевым»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Зорна Тошич в интервью «СЭ» рассказал о решении Алана Дзагоева завершить карьеру в 33 года.

— В «Ламии» вы пересеклись с Аланом Дзагоевым, который вскоре после перехода завершил карьеру. Это самый талантливый ваш одноклубник, который не раскрылся до конца из-за травм?

— Да. Но когда он был молод, у него не было травм — Алан играл на очень высоком уровне. В то время мы много общались на тему возможного переезда в Европу. У него были предложения, которые он не принимал... Думаю, окажись он в команде из топ-5 лиг Европы, его карьера сложилась бы иначе.

— Как отреагировали на его решение закончить с футболом?

— Я был первым, кто об этом узнал. Алан сказал это на эмоциях, потом взял время, чтобы подумать. И все-таки завершил карьеру. Я был рядом и его поддержал. У каждого спортсмена организм по-разному переносит нагрузки. В России Дзагоев играл на искусственных полях, ездил в сборную, а за сезон мог провести под 50 матчей. И так десять лет подряд. Это тяжело. У меня тоже были травмы, после которых думал: «Зачем мне это надо?» Но нужно терпение, чтобы все пройти и продолжить играть. Я очень рад, что в 37 лет выхожу на поле и приношу пользу команде", — сказал Тошич «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 матчей за клуб, в которых он отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами Дзагоев трижды становился чемпионом России. В ноябре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

Алан Дзагоев
Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
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 - : -
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