As: хавбек «Бетиса» Иско из-за травмы не сыграет на Евро-2024

Полузащитник «Бетиса» Иско пропустит чемпионат Европы по футболу-2024 из-за травмы, сообщает As.

В матче с «Лас-Пальмасом» (2:2) в 36-м туре ла лиги футболист получил диафизарный перелом малоберцовой кости левой ноги. Как утверждает источник, по этой причине он потерял шансы сыграть на Евро.

«Все сложно», — сказал журналистам футболист, выходя из медицинского центра на костылях.

Иско был включен в предварительный состав сборной Испании на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

32-летний полузащитник выступает за национальную команду Испании с 2013 года. Всего за нее он провел 38 игр, в которых отметился 12 голами.