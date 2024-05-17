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Сегодня, 14:55

Ерохин: «Зенит» должен приложить все усилия для того, чтобы победить «Ахмат»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Ахматом».

Игра состоится 19 мая в Грозном. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

«Сейчас так складываются обстоятельства, что мы должны все усилия, все силы, которые у нас есть, приложить для того, чтобы победить. Другого в голове просто нет», — приводит слова Ерохина клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Игроки &laquo;Зенита&raquo;. «Ахмат» — одна из лучших команд РПЛ 2024 года. Дома парни Адиева могут остановить «Зенит»

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

Источник: ФК «Зенит»
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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