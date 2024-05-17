Ерохин: «Зенит» должен приложить все усилия для того, чтобы победить «Ахмат»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Ахматом».

Игра состоится 19 мая в Грозном. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

«Сейчас так складываются обстоятельства, что мы должны все усилия, все силы, которые у нас есть, приложить для того, чтобы победить. Другого в голове просто нет», — приводит слова Ерохина клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.