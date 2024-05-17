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Вратарь «Динамо» Шунин: «Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе»

Алина Савинова
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в нем за период карьеры в московском клубе.

«Я повзрослел и из молодого перспективного вратаря, который не всегда играл, стал капитаном и основным голкипером на долгие годы», — приводит Sport24 слова Шунина.

Также футболист отметил, что горд быть преданным своему клубу.

«Не было ли мыслей пройти этот путь по-другому? Нет. Я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен «Динамо». Рад, что у меня именно такая спортивная жизнь. У нас лучший стадион и лучшие болельщики. Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе», — добавил он.

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. Всего 37-летний голкипер провел 366 матчей за бело-голубых, пропустил 408 мячей и 125 встреч отыграл на ноль.

Источник: Sport24
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
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 - : -
18.05 16:30
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