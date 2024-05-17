Вратарь «Динамо» Шунин: «Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что изменилось в нем за период карьеры в московском клубе.

«Я повзрослел и из молодого перспективного вратаря, который не всегда играл, стал капитаном и основным голкипером на долгие годы», — приводит Sport24 слова Шунина.

Также футболист отметил, что горд быть преданным своему клубу.

«Не было ли мыслей пройти этот путь по-другому? Нет. Я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен «Динамо». Рад, что у меня именно такая спортивная жизнь. У нас лучший стадион и лучшие болельщики. Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе», — добавил он.

Шунин выступает за основную команду «Динамо» с 2007 года. Всего 37-летний голкипер провел 366 матчей за бело-голубых, пропустил 408 мячей и 125 встреч отыграл на ноль.