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«Леша еще может стать звездой серии А. Привожу ему в пример Мхитаряна». Нобель — о перспективах Миранчука и Кокорина в Италии

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Алексей Миранчук и Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью — о будущем Алексея Миранчука и Александра Кокорина на Апеннинах.

В России считают, что Миранчук провалился в Италии. Это не так!

— Ваша первая реакция, когда узнали, что Джан Пьеро Гасперини заблокировал аренду Миранчука в «Торино»?

— Честно говоря, не сильно удивился. Ведь такая же ситуация была в январе. Леша тогда был в шаге от перехода в «Лацио». Там тоже обсуждался вариант с арендой с правом выкупа. Все детали уже были обговорены. Искали квартиру, решали какие-то бытовые вопросы и так далее. Но в последний момент Гасперини наложил вето на сделку примерно по тем же причинам, что и сейчас. Тренер считает Миранчука важным игроком для «Аталанты».

— Общались ли с Миранчуком после того, как его аренда в «Торино» сорвалась? Какое у него сейчас состояние?

— Общался. У него абсолютно адекватная позиция. Он понимает, что так бывает. Леша — игрок «Аталанты», у него еще три года контракта. Поэтому в целом все нормально воспринял. Другое дело, что он амбициозный футболист. Его цель — доказывать любому тренеру, болельщикам, что он является топовым футболистом. И даже в «Аталанте», где у него не так много игрового времени, на него рассчитывают. Клуб его не отпускает. О чем это говорит?

Алексей Миранчук. «Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

— О чем же?

— О том, что Леша качественный, сильный футболист. Гасперини не желает с ним расставаться, пока не получит альтернативу. Все это свидетельствует о том, что Миранчук не проваливает карьеру в Италии, как многие считают в России! Он играет на очень достойном уровне. Правда, конечно, ему нужно чаще выходить на поле.

— «Аталанта» отпустит Миранчука, только если подпишет Адемолу Лукмана из «Лейпцига»?

— В начале недели итальянские СМИ обсуждали именно такой сценарий: «Аталанта» покупает Лукамана и за адекватные деньги расстается с Миранчуком. «Торино» очень заинтересован в россиянине, но сейчас все поставлено на паузу.

— Что будет дальше?

— Одни считают, что «Аталанта» все-таки дождется Лукмана и отпустит Лешу. Другие полагают, что Гасперини провел глубокую аналитику состава и пришел к выводу, что Миранчук ему все равно нужен.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

— А нет ощущения, что Гасперини предвзято относится к Миранчуку? Есть точка зрения, что он обращает серьезное внимание только на тех, кто ему необходим, а неинтересных ему более игроков может не замечать...

— Я бы допустил, что Миранчук разочаровал Гасперини, если бы не последние события. Уже второе окно подряд повторяется одна и та же история. На «Аталанту» выходят серьезные клубы с предложением по Леше, но тренер накладывает вето. Очевидно, что Гасперини — специфический специалист, у него свои требования. Но Миранчук ему нужен, соответствует его представлениям о качественном футболисте.

И это притом что Джан Пьеро довольно легко расстается с людьми, в которых он больше не заинтересован. Вспомните историю Алехандро Гомеса. Аргентинец вообще вывел «Аталанту» на новый уровень. Но потом возник конфликт с Гасперини, который спокойно с ним попрощался. Так что, на мой взгляд, Миранчук полностью соответствует модели Джан Пьеро.

Алексей Миранчук. Главный тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

Гасперини не сумасшедший, чтобы стрелять себе в ногу

— Но Миранчук мало играет...

— Просто такая серьезная конкуренция на его позиции. При этом я по-прежнему довольно высоко оцениваю вероятность его перехода в «Торино».

— А если не перейдет, как быть с конкурентами в лице Марио Пашалича, Руслана Малиновского и других? Не окажется ли Алексей в глубоком запасе?

— Не соглашусь по поводу глубокого запаса. Миранчук каждый год проводит по 20-25 матчей. Да, не все в основе, но все равно появляется на поле. И если «Аталанта» сейчас не отпускает его за 12 или 15 миллионов евро, значит, собирается его использовать. Гасперини же не сумасшедший, чтобы стрелять себе в ногу. Сейчас он дает понять, что россиянин способен приносить пользу. Если приедет Лукман, возможно, он поменяет свою точку зрения.

Понимаете, если бы Миранчук всех разочаровал в серии А, его бы никто не хотел. А сейчас есть кейс с «Торино». Зимой был «Лацио», интерес со стороны «Милана». Значит, Леша себя здорово зарекомендовал.

— Звучит слишком оптимистично.

— А я вообще во всех этих историях вижу для него скорее плюсы. Он реально востребован в серии А. Разве это плохо?

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; ПСВ (1:1). «Смотрю «Монако», чтобы увидеть такого классного игрока, как Головин». Что пишут во Франции про игру россиянина

Леше надо стать злее. Сравнение с Головиным

— В декабре прошлого года вы написали: «Даже представители «Аталанты» отмечали: у Леши великолепные человеческие и футбольные качества, есть техника, но на поле не хватает злости». Стал ли он злее за эти полгода?

— Это вообще одна из главных проблем наших футболистов. В Италии в командах уровня «Аталанты» очень важна злость. Игроки выходят на поле драться, убивать, не жалеют ни себя, ни других. Идет война на футбольном поле. Нужно быть голодным, жадным, идти до конца.

— У Миранчука это качество не развито в полной мере?

— И это его единственный недостаток в «Аталанте»! В «Локомотиве» Леша считался игроком, который творил, а не дрался. В серии А ему пришлось поменять свой менталитет. Предстоит сделать еще один шаг наверх, стать злее.

— Сделает ли он этот шаг?

— Думаю, да. Он уже два года в Италии. Еще раз повторю, Леша здесь никого не разочаровал — его тут ценят, любят. У меня есть все основания полагать, что Миранчук задержится в серии А надолго.

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— Не считаете, что, например, Александр Головин обладает более бойцовским характером?

— Я бы не стал сейчас их сравнивать. У Головина свои козыри, у Миранчука — свои. И это нормально, так бывает. К тому же они играют на разных позициях. Да, «Аталанта» хочет видеть Лешу более злым. Но я бы не сказал, что у Александра этой злости переизбыток. Да и «Монако» играет в другой футбол по сравнению с «Аталантой».

— А своей мягкостью Миранчук отдаленно не напоминает Александра Кокорина?

— Нет, совершенно! Это вообще некорректное сравнение. При всем уважении к Кокорину его сложно сопоставлять сейчас с Миранчуком. Алексей играет в серии А, его хотят многие клубы. Он профессионал, к нему максимально уважительное отношение.

Кокорин, увы, наше разочарование. «Фиорентина» хочет избавиться от него уже несколько месяцев. Мы все это видим, читаем, грустим, расстраиваемся. Леша думает целыми днями только о футболе. Его мотивация понятна: он хочет стать большим футболистом по меркам Италии. А вот Александр, к сожалению, свой шанс в «Фиорентине» не использовал.

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Мхитарян — крутой пример для Миранчука

— А есть ли уверенность, что в «Торино» Миранчук раскроется лучше?

— Мне кажется, ему очень важно много играть и ощущать, что вокруг него все строится в атаке. Очевидно, что в «Торино» он получит больше шансов, если сравнить с той же «Аталантой» — другой уровень конкуренции. В туринской команде Леша способен заново раскрыться и расцвести.

— У тренера «Торино» Ивана Юрича такие же требования к игрокам, как и у Гасперини?

— Да. Они очень похожи. Дружат, общаются. Юрич очень многое берет в работе у Гасперини. По методикам, по схемам эти специалисты аналогичны. Так что не думаю, что у Леши возникнут проблемы с адаптацией к стилю «Торино».

— Вы давний поклонник «Ювентуса». Если Миранчук все же окажется в «Торино», за кого будете болеть в туринском дерби?

— У меня сейчас уже две проблемы (улыбается). Недавно Генрих Мхитарян перешел в «Интер». Как говорится, конфликт интересов. «Ювентус» против «Интера» — в последнее время главное противостояние в итальянском футболе. С одной стороны, болею за «Юве», с другой — горжусь Генрихом — такой фигурой армянского футбола. Я с ним часто общаюсь. Так что предстоит непростой выбор.

Все-таки буду болеть за «Ювентус», однако пожелаю удачи и Мхитаряну. То же самое и с Лехой. Отношусь к нему с огромной симпатией. Надеюсь, что он станет в Италии большой звездой. Он способен на это.

В общем, как-то выкручусь. В дерби буду симпатизировать «Юве» и болеть за индивидуальные показатели Миранчука.

— «Интер» для 33-летнего Мхитаряна — не слишком высокая планка?

— Нет. Как раз-таки наоборот. Когда мы встречались недавно с Миранчуком, я ему приводил в пример Мхитаряна. Сказал ему: «Леш, бери пример с Генриха». В России считается, что в 33 года нужно уже готовиться к завершению карьеры. А в Италии тот же Мхитарян в этом возрасте пошел на повышение — из «Ромы» в «Интер». Так что нет ничего невозможного! Крутой пример. Надо просто прогрессировать. Леше в октябре исполнится 27 лет. Он только в начале пути. Допускаю, что через пару лет окажется в «Милане», «Роме» или «Лацио».

Массимо Каррера. Каррера посоветовал Кокорину сменить команду: «Он талантливый игрок! Ему нужен клуб, где в него будут верить»

Не знаю, чего хочет Кокорин...

— Какими видятся перспективы Кокорина? Он расторгнет контракт с «Фиорентиной», получит хорошую компенсацию и повесит бутсы на гвоздь?

— Год назад я говорил Саше, что для него лучший вариант — уйти в аренду в небольшой итальянский клуб. В условную «Салернитану», где он бы играл чаще и у него сложилась бы другая репутация. Сейчас, по-моему, уже стоит не футбольный вопрос, а чисто коммерческий. Не знаю, как ему поступить. Получить половину зарплаты за два года и уехать либо остаться, ходить, что называется, на работу, но очень редко играть. Все зависит от его предпочтений. Перспектив в «Фиорентине» я у него не вижу.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

— Да и спроса со стороны условной «Салернитаны» нет...

— Я тоже так думаю. Год назад у него еще была возможность уйти в аренду. Не сложилось... Сейчас он очень мало играет. Да и его трансфер, точнее последствия, вызвали много вопросов в Италии.

Есть вопросы к его характеру — почему он не бьется за место в составе. Саше нужно самому решить, куда он хочет двигаться. Все зависит от его житейских планов. Желает ли он остаться в Италии или вернуться в Россию? С Миранчуком в этом плане все ясно. Он намерен быть частью европейского футбола. А вот Кокорин... Не знаю, чего он хочет.

— А есть ли к нему интерес в России?

— Думаю, есть. Но слишком много «но». Во-первых, зарплата. Топ-клубы его не возьмут. Писали, что «Торпедо» предлагало ему миллион рублей в месяц, однако Кокорину, как я понял, это не очень интересно по сравнению с тем, что у него есть в «Фиорентине». Потом, наверное, начнут вспоминать всякие предыстории, можно ли его приглашать, и так далее... Возможно, его позовет команда из середины таблицы. Как-то так.

Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
Джан Пьеро Гасперини
Нобель Арустамян
серия А
1
6
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?
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1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
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Салернитана – Рома
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