«Смотрю «Монако», чтобы увидеть такого классного игрока, как Головин». Что пишут во Франции про игру россиянина

Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и игре «Монако» в матче против ПСВ (1:1).

Пытался изменить ситуацию

L'Equipe в посвященном игре материале выразил разочарование результатом, отметив, что «Монако» не смог добиться большего, чем ничья. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отметило два любопытных момента. Прежде всего, игру названного первой звездой матча Дисаси, который, будучи игроком обороны, доставил больше всего проблем обороне ПСВ и сравнял счет. А приведенные изданием цифры показывают, как прибавили монегаски после перерыва. Во втором тайме хозяева нанесли 12 из своих 15 ударов, тогда как голландцы распределили усилия равномерно (4/4).

Портал Maxifoot в своем обзоре отмечает, что «Монако» долго разочаровывал, но сумел остаться в игре, найдя ресурсы для ответного гола, и доминировал в концовке. Впрочем, счастливая для монегасков развязка не изменила общего впечатления, и высшую оценку получил открывший счет полузащитник ПСВ Верман (7,0).

Максимальные баллы монегасков — шестерки Фофана и Якобса. Под огнем критики — больше половины команды. Maxifoot поставил по 3,5 балла Матазо, Фолланду и Бен Йеддеру, а игру транжирившего моменты Минамино и вовсе оценили тройкой.

Александр Головин попал в трио монегасков, которых оценили выше пяти баллов. У российского полузащитника 5,5 со следующим комментарием: «В левой зоне россиянин не был недостойным. Активный атакующий полузащитник «Монако» пытался изменить ситуацию и предлагал решения благодаря своим рывкам. Технически он даже отдал почти что голевой пас Минамино, завершение которого было слишком неудачным».

Monaco Tribune построил обзор игры как подборку самых значимых моментов, для начала отметив: «Монако» избежал худшего, сравняв счет в конце. Готовясь к горькому поражению дома, монегаски отреагировали в последние четверть часа и вырвали заслуженную ничью".

Естественно, отдельный пункт посвящен вмешательству в игру ВАР, с чьим мнением не согласился оставивший монегасков без 11-метрового главный арбитр. А игроком, изменившим все, издание назвало новичка красно-белых Эмболо, который, к слову, заменил Головина.

Отмечено и то, что Филипп Клеман использовал в игре восемь атакующих футболистов. С первых минут на поле вышли Минамино, Головин, Фолланд и Бен Йеддер. Заканчивали же хозяева встречу с квартетом, в котором были Эмболо, Диоп, Диатта и Желсон Мартинш.

Александр Головин в матче «Монако» — ПСВ (1:1). Фото Global Look Press

Гонка зайца и черепахи

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в обзоре матча, несмотря на заголовок («Монако» спотыкается на ПСВ"), выразил оптимизм в преддверии ответной игры, отметив: «Равный счет, который явно не устраивает игроков из княжества. Тем не менее содержание довольно обнадеживающее. В частности, благодаря более удачной второй половине. При большей удаче «Монако» может рассчитывать на квалификацию на следующей неделе».

Оценки болельщиков в соцсетях получились местами полярными. Например, Fran_Gomol написал: «Я смотрю «Монако» и ПСВ не для того, чтобы открыть что-то новое, а чтобы увидеть такого классного игрока, как Головин».

«Хорошо, что Головин в составе. Он, похоже, лучше всех чувствует Бен Йеддера», — заметил APalomino16.

К перерыву Animes-Pronos резюмировал: «Только Головин держит уровень».

Но в целом группа атаки стартового состава оказалась под огнем критики. «Они проигрывают гонку зайца и черепахи. Очень медленно!» — написал GachePasTout, перечислив квартет игроков, включая Головина.

Также упомянув фамилии Бен Йеддера, Фолланда, Головина и Минамино, Nandogoal негодовал: «Нулевая игра в нападении. Ноль шансов, и это прекрасно».

«Команда с Фолландом, Головиным и Минамино должна быть более конкурентоспособной, чем-то, что она показывает сейчас», — возмущался TACTICORODRI.

А Coni199810 резюмировал: «Снова разочарован Головиным».