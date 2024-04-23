Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:00

«Лацио» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча Кубка Италии

«Лацио» и «Ювентус» сыграют в 1/2 финала Кубка Италии 23 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Ювентуса» Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото Reuters

23 апреля «Лацио» в Риме сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Лацио» — «Ювентус» будет доступна зрителям по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

2 апреля прошла первая встреча в рамках полуфинала Кубка Италии. Тогда «Ювентус» дома в Турине одержал победу над «Лацио» со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Федерико Кьеза и Душан Влахович.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
Читайте также
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
В Крыму чиновники из-за невыключенного микрофона рассказали о своей работе
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Интере» сообщили, что договорились о двух летних трансферах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 00:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 00:00
Фиорентина – Сассуоло
 - : -
28.04 00:00
Фрозиноне – Салернитана
 - : -
28.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
28.04 00:00
Интер – Торино
 - : -
28.04 00:00
Ювентус – Милан
 - : -
28.04 00:00
Лацио – Верона
 - : -
28.04 00:00
Лечче – Монца
 - : -
28.04 00:00
Наполи – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости