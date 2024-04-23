«Лацио» — «Ювентус»: смотреть трансляцию матча Кубка Италии
23 апреля «Лацио» в Риме сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Видеотрансляция игры «Лацио» — «Ювентус» будет доступна зрителям по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».
2 апреля прошла первая встреча в рамках полуфинала Кубка Италии. Тогда «Ювентус» дома в Турине одержал победу над «Лацио» со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Федерико Кьеза и Душан Влахович.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|28.04
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фрозиноне – Салернитана
|- : -
|28.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|28.04
|00:00
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|00:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|28.04
|00:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11