23 апреля «Лацио» в Риме сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Лацио» — «Ювентус» будет доступна зрителям по подписке в онлайн-кинотеатре Окко. Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

2 апреля прошла первая встреча в рамках полуфинала Кубка Италии. Тогда «Ювентус» дома в Турине одержал победу над «Лацио» со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Федерико Кьеза и Душан Влахович.

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