Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии
«Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1 (первый матч — 0:1). Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.
Все советские и российские игроки в финалах Кубков стран из топ-5
|
Дата
|
Страна
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минуты
|
Действия
|
28.02.1990
|
Италия
|
Сергей Алейников
|
Ювентус
|
Милан (д) — 0:0
|
90
|
-
|
25.04.1990
|
Италия
|
Сергей Алейников
|
Ювентус
|
Милан (г) — 1:0
|
90
|
-
|
09.06.1991
|
Италия
|
Алексей Михайличенко
|
Сампдория
|
Рома (д) — 1:1
|
35 (в)
|
-
|
14.05.1994
|
Англия
|
Дмитрий Харин
|
Челси
|
МЮ — 0:4
|
90
|
4 проп.мяча
|
|
|
Андрей Канчельскис
|
МЮ
|
Челси — 4:0
|
86 (з)
|
-
|
13.05.1995
|
Франция
|
Александр Мостовой
|
Страсбур
|
ПСЖ — 0:1
|
90
|
-
|
30.06.2001
|
Испания
|
Валерий Карпин
|
Сельта
|
Сарагоса — 1:3
|
90
|
-
|
|
|
Александр Мостовой
|
Сельта
|
Сарагоса -1:3
|
90
|
Гол
|
17.03.2004
|
Италия
|
Виктор Будянский
|
Ювентус
|
Лацио (г) — 0:2
|
В запасе
|
-
|
12.05.2004
|
Италия
|
Виктор Будянский
|
Ювентус
|
Лацио (д) — 2:2
|
В запасе
|
-
|
26.05.2007
|
Германия
|
Иван Саенко
|
Нюрнберг
|
Штутгарт — 3:2 (д.в.)
|
120
|
-
|
23.06.2007
|
Испания
|
Александр Кержаков
|
Севилья
|
Хетафе — 1:0
|
45 (в)
|
-
|
15.05.2010
|
Англия
|
Юрий Жирков
|
Челси
|
Портсмут — 1:0
|
В запасе
|
-
|
19.05.2021
|
Франция
|
Александр Головин
|
Монако
|
ПСЖ — 0:2
|
90
|
-
|
19.05.2021
|
Италия
|
Алексей Миранчук
|
Аталанта
|
Ювентус — 1:2
|
7 (в)
|
-
|
23.04.2022
|
Испания
|
Денис Черышев
|
Валенсия
|
Бетис — 1:1 (пен. — 4:5)
|
В запасе
|
-
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|32
|16
|7
|9
|57-38
|55
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|32
|4
|16
|12
|30-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
|25.04
|21:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11