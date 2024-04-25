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Сегодня, 12:58

Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии

Кирилл Бурдаков
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«Аталанта» дома обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1 (первый матч — 0:1). Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

Все советские и российские игроки в финалах Кубков стран из топ-5

Дата

Страна

Игрок

Клуб

Матч

Минуты

Действия

28.02.1990

Италия

Сергей Алейников

Ювентус

Милан (д) — 0:0

90

-

25.04.1990

Италия

Сергей Алейников

Ювентус

Милан (г) — 1:0

90

-

09.06.1991

Италия

Алексей Михайличенко

Сампдория

Рома (д) — 1:1

35 (в)

-

14.05.1994

Англия

Дмитрий Харин

Челси

МЮ — 0:4

90

4 проп.мяча

Андрей Канчельскис

МЮ

Челси — 4:0

86 (з)

-

13.05.1995

Франция

Александр Мостовой

Страсбур

ПСЖ — 0:1

90

-

30.06.2001

Испания

Валерий Карпин

Сельта

Сарагоса — 1:3

90

-

Александр Мостовой

Сельта

Сарагоса -1:3

90

Гол

17.03.2004

Италия

Виктор Будянский

Ювентус

Лацио (г) — 0:2

В запасе

-

12.05.2004

Италия

Виктор Будянский

Ювентус

Лацио (д) — 2:2

В запасе

-

26.05.2007

Германия

Иван Саенко

Нюрнберг

Штутгарт — 3:2 (д.в.)

120

-

23.06.2007

Испания

Александр Кержаков

Севилья

Хетафе — 1:0

45 (в)

-

15.05.2010

Англия

Юрий Жирков

Челси

Портсмут — 1:0

В запасе

-

19.05.2021

Франция

Александр Головин

Монако

ПСЖ — 0:2

90

-

19.05.2021

Италия

Алексей Миранчук

Аталанта

Ювентус — 1:2

7 (в)

-

23.04.2022

Испания

Денис Черышев

Валенсия

Бетис — 1:1 (пен. — 4:5)

В запасе

-
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
0
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«Отвлекал сразу двоих». В Италии оценили игру Миранчука в полуфинале Кубка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 2 : 2
25.04 21:00
Удинезе – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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