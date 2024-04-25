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Сегодня, 21:27

«Рома» вырвала победу над «Удинезе» в перенесенном матче

Руслан Минаев
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«Рома» на выезде победила «Удинезе» в перенесенном матче 32-го тура серии А — 2:1.

У римлян голы забили Ромелу Лукаку и Брайан Кристанте, у «зебр» отметился Роберто Перейра.

Матч был прерван 14 апреля после того как защитник «волков» Эван Н`Дика потерял сознание. Ивуариец был госпитализирован и позже пришел в себя. Встреча была доиграна с 73-й минуты.

«Рома» набрала 58 очков и занимает 5-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 28 очками — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 32-й тур
25 апр, 21:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Рома

Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 17 7 9 59-39 58
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 16 13 31-50 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 - : -
27.04 16:00
Лечче – Монца
 - : -
27.04 19:00
Ювентус – Милан
 - : -
27.04 21:45
Лацио – Верона
 - : -
28.04 13:30
Интер – Торино
 - : -
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
28.04 19:00
Наполи – Рома
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Фиорентина – Сассуоло
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Виктор Осимхен

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Рафаэл Леау

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Оливье Жиру

Милан

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Пауло Дибала

Рома

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Милан

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Тео Эрнандез

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