«Рома» вырвала победу над «Удинезе» в перенесенном матче

«Рома» на выезде победила «Удинезе» в перенесенном матче 32-го тура серии А — 2:1.

У римлян голы забили Ромелу Лукаку и Брайан Кристанте, у «зебр» отметился Роберто Перейра.

Матч был прерван 14 апреля после того как защитник «волков» Эван Н`Дика потерял сознание. Ивуариец был госпитализирован и позже пришел в себя. Встреча была доиграна с 73-й минуты.

«Рома» набрала 58 очков и занимает 5-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 28 очками — на 17-й строчке.