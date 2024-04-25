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«Аталанта» разгромила «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» - «Фиорентина».
Фото Reuters

«Аталанта» дома с крупным счетом обыграла «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Тена Копмайнерса (8-я минута), Джанлуки Скамакки (75-я), Адемолы Лукмана (90+5-я) и Марио Пашалича (90+8-я).

Единственный мяч гостей на 68-й минуте забил Лукас Мартинес.

«Фиорентина» играла в меньшинстве с 53-й минуты — красную карточку получил Никола Миленкович.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте.

В первом матче «Аталанта» уступила «фиалкам» со счетом 0:1. Таким образом, бергамаски одержали победу по сумме двух матчей (4:2) и вышли в финал Кубка Италии. В решающем матче команда Джан Пьеро Гасперини встретится с «Ювентусом»

Италия. Кубок. 1/2 финала
24 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:1
Фиорентина

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
2
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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