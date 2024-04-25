Капелло доволен игрой Леау и Эрнандеса в «Милане»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло прокомментировал игру форварда Рафаэла Леау и защитника Тео Эрнандеса.

«Без них команда сразу теряет 60 процентов своего потенциала. У них огромный потенциал, но ты не можешь знать, какой они сыграют матч. А это вызывает сомнения», — цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» ранее досрочно стал чемпионом серии А.