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Миранчук сыграл за «Аталанту». А «Торино» победил в Кубке Италии клуб, где не будет Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта»
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эудженио Корини.
Фото Global Look Press
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Будущее россиянина все еще в тумане.

«Аталанта» очень слаба

Серия А стартует 13 августа. Ровно за неделю до этого «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, провела контрольный матч в Испании, а «Торино», куда сватают россиянина, сыграл в Кубке Италии.

Перед вылетом на Пиренеи «Аталанта» засекретила список игроков, которые отправились на матч против «Валенсии». Было, правда, заранее понятно, что в нем нет выставленных на трансфер Йосипа Иличича и Сэма Ламмерса, только что подъехавшего новичка Адемолы Лукмана, травмированного Мериха Демирала и уличенного в допинге Хосе Луиса Паломино. А вот про Миранчука — ноль официальной или иной информации.

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В итоге Алексей оказался в Валенсии на скамейке запасных, а за десять минут до конца вышел на поле. В целом «Аталанта» провела очень слабый матч и заслуженно проиграла «Валенсии», которую теперь тренирует знаменитый Рино Гаттузо. Первый тайм в исполнении бергамасков был просто отвратителен, а во втором бразильский новичок Эдерсон, пришедший из «Салернитаны», пусть и забил очень красивый гол, но тот подарил лишь иллюзию ничейного исхода. Любопытно, что второй (он же решающий) мяч испанцы забили менее чем через минуту после выхода на поле Миранчука и еще двух свежих футболистов «Аталанты».

Алексей заменил как раз того самого Эдерсона, которого очень хвалят на предсезонных сборах. Но его роль на поле так и осталась загадкой. Однажды Миранчук оказался в углу чужой штрафной в роли нападающего, где его уверенно оттер от мяча защитник «Валенсии». Другой раз попробовал сделать обостряющий пас перед штрафной площадью, оказавшись на месте атакующего полузащитника. Вот, пожалуй, и все, что можно вспомнить, но упрекать в чем-то нашего полузащитника в нынешней ситуации бессмысленно: совершенно непонятно, в каком статусе Алексей сейчас находится в «Аталанте» и что будет дальше.

Паоло Ваноли. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Паоло Ваноли.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ваноли не взяли в «Палермо»

Параллельно с тем, как «Аталанта» играла в Валенсии, «Торино», который в прошедший понедельник ждал Миранчука на медосмотр перед подписанием контракта, принимал на своем поле «Палермо» в Кубке Италии. Сицилийцы в прошлом сезоне вышли через стыковые матчи из серии С в серию В, а неделю назад лишились тренера: Сильвио Бальдини подал в отставку на пару со спортивным директором. Оба персонажа выразили несогласие с политикой новых хозяев клуба — в начале июля 80% акций «Палермо» приобрела City Football Group (та самая, где флагман «Манчестер Сити»).

В результате на матч против «Торино» команду вывел наставник молодежной команды, а в воскресенье утром было официально объявлено о назначении Эудженио Корини. Что касается появления в списке претендентов экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли, то очевидно, что это дело рук его агента Андреа Д'Амико. Никто Ваноли всерьез применительно к «Палермо» не рассматривал, ну а своим вбросом ушлый и многоопытный Д'Амико начал работу по трудоустройству своего нераскрученного клиента.

Эудженио Корини. Фото Global Look Press
Эудженио Корини.
Фото Global Look Press

«Торино», на домашний матч которого не собралось и семи тысяч зрителей, уверенно победил объективно более слабого соперника со счетом 3:0. Делать серьезные выводе о силе «гранатовых» после такого матча рановато, но в любом случае понятно, что Иван Юрич делает ставку на такой футбол, где Миранчук имел бы шанс себя проявить, не тяготясь той конкуренцией, что есть в «Аталанте».

Против «Палермо» Юрич выпустил одного чистого форварда и двух игроков на позиции «под нападающими». Любопытно, кстати, что центрфорварда Антонио Санабрию заводили в «Торино» как раз те самые итальянские агенты, которые сейчас пытаются устроить туда Миранчука. Впрочем, парагваец в этот вечер себя ничем не проявил, а всю игру сделали два серба — Неманья Радонич и Саша Лукич.

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Радонич и сенегалец Демба Шек как раз играли атакующих полузащитников. Серб, которого взяли в аренду из «Марселя», произвел очень сильное впечатление, и его Юрич видит футболистом стартового состава слева. А вот на Миранчука хорватский тренер, похоже, рассчитывал справа, где Шек не столь впечатляет. Связка Радонич — Миранчук при поддержке капитана команды Лукича из глубины поля выглядит перспективно. Хотя это не означает, что Миранчук вот так просто сможет убрать с дороги того же Шека: физически тот готов будь здоров, да и объем работы выполняет весьма солидный. Зато в технике и в футбольном интеллекте Алексей его точно превосходит.

Впрочем, это только теория. Уже свершившийся, казалось, неделю назад переход Миранчука в «Торино» превратился в плохой для Алексея детектив с непонятной концовкой. Пока «Аталанта» тянет время, «Торино» ждать не может, и его селекционеры ищут усиление в других местах. Недаром уже два или три дня по итальянским СМИ гуляет кандидатура Николы Влашича, которого могут взять в аренду из «Вест Хэма». Называются и другие фамилии. И будет очень обидно, если Алексей в итоге так и не перейдет из «Аталанты» в команду, где у него есть сегодня неплохой шанс побороться за твердое место в составе.

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Футбол
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