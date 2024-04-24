Дюмфрис надеется продлить контракт с «Интером»
Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал о возможном продлении контракта с командой.
«Пока мы не обсуждали это, так как все мысли были о скудетто. Впереди меня ждет Евро-2024. Никогда не знаешь, как все будет, но жду успешного завершения переговоров. Жду возобновления этого процесса в ближайшее время», — цитирует Дюмфриса Ziggo Sport Totaal.
Футболист выступает за «Интер» с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. 22 апреля «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|33
|16
|8
|9
|58-39
|56
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|33
|4
|17
|12
|31-49
|29
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.04
|00:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|28.04
|00:00
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|28.04
|00:00
|
Фрозиноне – Салернитана
|- : -
|28.04
|00:00
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|28.04
|00:00
|
Интер – Торино
|- : -
|28.04
|00:00
|
Ювентус – Милан
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лацио – Верона
|- : -
|28.04
|00:00
|
Лечче – Монца
|- : -
|28.04
|00:00
|
Наполи – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11
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