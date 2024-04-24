Дюмфрис надеется продлить контракт с «Интером»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал о возможном продлении контракта с командой.

«Пока мы не обсуждали это, так как все мысли были о скудетто. Впереди меня ждет Евро-2024. Никогда не знаешь, как все будет, но жду успешного завершения переговоров. Жду возобновления этого процесса в ближайшее время», — цитирует Дюмфриса Ziggo Sport Totaal.

Футболист выступает за «Интер» с 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. 22 апреля «Интер» стал чемпионом Италии в 20-й раз.