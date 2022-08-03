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«Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press
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Джан Пьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника.

Куда он должен был перейти

28 июля SportItalia сообщила о том, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу Алексея Миранчука. Эту информацию вскоре подтвердили и главные инсайдеры Италии: Фабрицио Романо подчеркнул, что сделка будет закрыта на первой неделе августа, а Никола Скира раскрыл детали — аренда с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Даже в «Торино» не сомневались в переходе. Технический директор клуба Давиде Ваньяти напрямую сказал «СЭ», что туринцы подписывают контракт с Миранчуком на условиях аренды с правом выкупа. На этой неделе Алексей должен был пройти медосмотр.

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Почему сделка срывается

Уже во вторник из Италии прилетела тревожная новость — медосмотр российского хавбека откладывается, так как «Аталанта» все еще не дает добро на уход. А в среду в прессе выступил генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси: «Мы вели переговоры с «Торино», они продвинулись очень далеко. Но в ходе продолжительного разговора тренер попросил нас удержать Миранчука в команде. На данный момент сделка заморожена. Но рынок постоянно меняется. Посмотрим, что будет».

Джан Пьеро Гасперини. Фото Global Look Press
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press

Каковы теперь шансы на трансфер

Вероятность трансфера все еще есть. Окно в Италии закрывается 1 сентября, и за месяц может случиться что угодно. Как сообщал недавно тот же Скира, в гонке за Миранчука участвуют еще и «Верона» с «Болоньей». Хотя очевидно, что «Торино» — главный претендент на россиянина. И если Гасперини передумает, то, скорее всего, Алексей уедет именно в Турин.

Многое зависит от того, как «Аталанта» усилится этим летом. Пока бергамаски совершили один полноценный трансфер на вход, взяв центрального хавбека «Салернитаны» Эдерсона. Помимо этого, черно-синие выкупили находившихся в аренде вингера Жереми Бога и защитника Мериха Демирала. При этом «Аталанта» в текущее окно уже потеряла одного атакующего футболиста основы — Маттео Пессина перебрался в «Монцу» — и скоро распрощается с еще одним, Йосипом Иличичем. Очевидно, что Миранчука отпустят только в том случае, если черно-синие приобретут равноценную замену россиянину.

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От каких покупок зависит его будущее

В последние недели в новостях вокруг «Аталанты» мелькают две фамилии потенциальных новичков: один из них — вингер «Лейпцига» Адемола Лукман, другой — центрфорвард «Интера» Андреа Пинамонти. Учитывая сложную структуру Гасперини в передней линии, их обоих можно назвать потенциальными конкурентами Миранчука.

Лукман очень близок к Бергамо — Романо в среду сообщил, что нигериец перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов евро. По Пинамонти ситуация сложнее: Перкасси сказал, что у клуба хватает вариантов в атаке. Но это может быть лишь тактическим ходом.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Что будет, если он останется

Миранчук у Гасперини никогда не был безоговорочным игроком стартового состава: за два сезона — всего 44 матча в серии А (11 в основе), 6 голов и 6 голевых передач. Уход Пессины дал бы шанс россиянину, но приобретение Лукмана и выкуп Бога разбивают надежды. Включая их у Миранчука четыре прямых конкурента за место в основе: еще Руслан Малиновский и Марио Пашалич. Но есть и молодежь, а также Тен Копмейнерс и Луис Муриэль, которые в прошлом сезоне неоднократно выходили на позиции Миранчука.

Стремление Гасперини понятно: он настаивает на том, чтобы у «Аталанты» был как можно более глубокий состав. Итальянец нацелен на результат и не беспокоится об игровом времени конкретных футболистов. И нет никаких сомнений в том, что Миранчук в «Аталанте» и дальше будет лишь выходить на поле со скамейки. Поэтому ему надо уходить, и «Торино» выглядит отличным вариантом — там как раз нехватка футболистов такого типажа.

В трансфере заинтересованы и сам игрок, и «Торино», и даже руководство бергамасков. Протестует только тренер, которого нужно просто задобрить адекватной заменой. Возможно, нужно немного подождать и потерпеть. Но исключать уход россиянина из «Аталанты» совсем не стоит.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Верона
ФК Торино
Джан Пьеро Гасперини
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«В «Аталанте» русский был в заложниках — жду его в «Торино». Что говорят в Италии о трансфере Миранчука
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