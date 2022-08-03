«Аталанта» берет Миранчука в заложники. Почему его не отпускают в «Торино»?

Куда он должен был перейти

28 июля SportItalia сообщила о том, что «Торино» готовит предложение «Аталанте» по переходу Алексея Миранчука. Эту информацию вскоре подтвердили и главные инсайдеры Италии: Фабрицио Романо подчеркнул, что сделка будет закрыта на первой неделе августа, а Никола Скира раскрыл детали — аренда с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Даже в «Торино» не сомневались в переходе. Технический директор клуба Давиде Ваньяти напрямую сказал «СЭ», что туринцы подписывают контракт с Миранчуком на условиях аренды с правом выкупа. На этой неделе Алексей должен был пройти медосмотр.

Почему сделка срывается

Уже во вторник из Италии прилетела тревожная новость — медосмотр российского хавбека откладывается, так как «Аталанта» все еще не дает добро на уход. А в среду в прессе выступил генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси: «Мы вели переговоры с «Торино», они продвинулись очень далеко. Но в ходе продолжительного разговора тренер попросил нас удержать Миранчука в команде. На данный момент сделка заморожена. Но рынок постоянно меняется. Посмотрим, что будет».

Джан Пьеро Гасперини. Фото Global Look Press

Каковы теперь шансы на трансфер

Вероятность трансфера все еще есть. Окно в Италии закрывается 1 сентября, и за месяц может случиться что угодно. Как сообщал недавно тот же Скира, в гонке за Миранчука участвуют еще и «Верона» с «Болоньей». Хотя очевидно, что «Торино» — главный претендент на россиянина. И если Гасперини передумает, то, скорее всего, Алексей уедет именно в Турин.

Многое зависит от того, как «Аталанта» усилится этим летом. Пока бергамаски совершили один полноценный трансфер на вход, взяв центрального хавбека «Салернитаны» Эдерсона. Помимо этого, черно-синие выкупили находившихся в аренде вингера Жереми Бога и защитника Мериха Демирала. При этом «Аталанта» в текущее окно уже потеряла одного атакующего футболиста основы — Маттео Пессина перебрался в «Монцу» — и скоро распрощается с еще одним, Йосипом Иличичем. Очевидно, что Миранчука отпустят только в том случае, если черно-синие приобретут равноценную замену россиянину.

От каких покупок зависит его будущее

В последние недели в новостях вокруг «Аталанты» мелькают две фамилии потенциальных новичков: один из них — вингер «Лейпцига» Адемола Лукман, другой — центрфорвард «Интера» Андреа Пинамонти. Учитывая сложную структуру Гасперини в передней линии, их обоих можно назвать потенциальными конкурентами Миранчука.

Лукман очень близок к Бергамо — Романо в среду сообщил, что нигериец перейдет в «Аталанту» за 15 миллионов евро. По Пинамонти ситуация сложнее: Перкасси сказал, что у клуба хватает вариантов в атаке. Но это может быть лишь тактическим ходом.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Что будет, если он останется

Миранчук у Гасперини никогда не был безоговорочным игроком стартового состава: за два сезона — всего 44 матча в серии А (11 в основе), 6 голов и 6 голевых передач. Уход Пессины дал бы шанс россиянину, но приобретение Лукмана и выкуп Бога разбивают надежды. Включая их у Миранчука четыре прямых конкурента за место в основе: еще Руслан Малиновский и Марио Пашалич. Но есть и молодежь, а также Тен Копмейнерс и Луис Муриэль, которые в прошлом сезоне неоднократно выходили на позиции Миранчука.

Стремление Гасперини понятно: он настаивает на том, чтобы у «Аталанты» был как можно более глубокий состав. Итальянец нацелен на результат и не беспокоится об игровом времени конкретных футболистов. И нет никаких сомнений в том, что Миранчук в «Аталанте» и дальше будет лишь выходить на поле со скамейки. Поэтому ему надо уходить, и «Торино» выглядит отличным вариантом — там как раз нехватка футболистов такого типажа.

В трансфере заинтересованы и сам игрок, и «Торино», и даже руководство бергамасков. Протестует только тренер, которого нужно просто задобрить адекватной заменой. Возможно, нужно немного подождать и потерпеть. Но исключать уход россиянина из «Аталанты» совсем не стоит.