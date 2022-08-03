Главный тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси рассказал, что главный тренер клуба команды Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Мы вели переговоры с «Торино», но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

Ранее Sport24 сообщал, что переход российского полузащитника в «Торино» затягивается из-за того, что клубы не могут договориться о сумме, которая будет прописана в пункте о возможном выкупе 26-летнего игрока.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за команду.

Контракт футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.