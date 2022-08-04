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Каррера посоветовал Кокорину сменить команду: «Он талантливый игрок! Ему нужен клуб, где в него будут верить»

Каррера посоветовал Кокорину сменить команду
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Италии.

«На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый. Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам. Ему нужно найти ту команду, которая будет верить в него», — сказал Каррера «СЭ».

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года.

В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Александр Кокорин
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