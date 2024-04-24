«Аталанта» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча Кубка Италии
24 апреля «Аталанта» в Бергамо дома примет «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Аталанта» — «Фиорентина» можно по подписке и в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Окко. Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Ключевые события второй встречи 1/2 финала Кубка будут доступны в матч-центре «СЭ».
3 апреля 2024 года «Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии. Единственный гол тогда забил полузащитник Роландо Мандрагора.
За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 32 матча за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|32
|16
|7
|9
|57-38
|55
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|32
|4
|16
|12
|30-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
|25.04
|21:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11