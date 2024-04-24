24 апреля «Аталанта» в Бергамо дома примет «Фиорентину» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аталанта» — «Фиорентина» можно по подписке и в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Окко. Прямой эфир начнется в 21.30 мск. Ключевые события второй встречи 1/2 финала Кубка будут доступны в матч-центре «СЭ».

3 апреля 2024 года «Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Италии. Единственный гол тогда забил полузащитник Роландо Мандрагора.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 32 матча за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.