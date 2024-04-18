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Сегодня, 20:57

«Аталанта» — «Ливерпуль»: Миранчук и Салах выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 22.00 мск.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, Колашинац, Де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Руджери, Копмейнерс, Миранчук, Скамакка.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Собослаи, Джонс, Макаллистер, Диас, Гакпо, Салах.

Первая игра в Ливерпуле завершилась победой бергамасков — 3:0.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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