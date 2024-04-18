«Аталанта» — «Ливерпуль»: Миранчук и Салах выйдут с первых минут

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«Аталанта» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 22.00 мск.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, Колашинац, Де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Руджери, Копмейнерс, Миранчук, Скамакка.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Собослаи, Джонс, Макаллистер, Диас, Гакпо, Салах.

Первая игра в Ливерпуле завершилась победой бергамасков — 3:0.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.