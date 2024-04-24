Агент Миранчука заявил, что игрок «Аталанты» будет сам решать свое будущее
Агент Вадим Шпинев заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сам решит вопросы о своей будущей карьере. Ранее издание Calciomercato сообщило, что «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в трансфере 28-летнего россиянина.
«Я ничего не комментирую, все будет решать Леша», — цитирует Metaratings.ru Шпинева.
Соглашение Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: metaratings.ru
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|32
|
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|33
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|10
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|31-44
|31
|
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|33
|8
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|
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|4 : 1
|13.04
|16:00
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Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
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|
Болонья – Монца
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|13:30
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