Агент Миранчука заявил, что игрок «Аталанты» будет сам решать свое будущее

Агент Вадим Шпинев заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сам решит вопросы о своей будущей карьере. Ранее издание Calciomercato сообщило, что «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в трансфере 28-летнего россиянина.

«Я ничего не комментирую, все будет решать Леша», — цитирует Metaratings.ru Шпинева.

Соглашение Миранчука с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.