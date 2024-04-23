«Ювентус» проиграл «Лацио», но сумел выйти в финал Кубка Италии

«Ювентус» на выезде проиграл «Лацио» в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 1:2.

У туринцев гол забил Аркадиуш Милик, у римлян дублем отметился Валентин Кастельянос.

Первая игра завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч счет стал 3:2 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре победила «Аталанту» — 1:0. Ответный матч состоится 24 апреля.