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23 апреля, 23:58

«Ювентус» проиграл «Лацио», но сумел выйти в финал Кубка Италии

Руслан Минаев
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«Ювентус» на выезде проиграл «Лацио» — 1:2.
Фото Reuters

«Ювентус» на выезде проиграл «Лацио» в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 1:2.

У туринцев гол забил Аркадиуш Милик, у римлян дублем отметился Валентин Кастельянос.

Первая игра завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч счет стал 3:2 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

В другом полуфинале «Фиорентина» в первой игре победила «Аталанту» — 1:0. Ответный матч состоится 24 апреля.

Италия. Кубок. 1/2 финала
23 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:1
Ювентус
ФК Лацио
ФК Ювентус
3
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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