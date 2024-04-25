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Сегодня, 13:29

«Отвлекал сразу двоих». В Италии оценили игру Миранчука в полуфинале Кубка

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В среду, 24 апреля, «Аталанта» разгромила дома «Фиорентину» (4:1) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии и вышла в финал. Первая встреча завершилась минимальной победой «фиалок» (1:0).

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте при счете 2:1. Вот как его выступление оценили итальянские спортивные СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Расположился на позиции правого полузащитника, но, разумеется, получил задание смещаться в центр. Это и делал, нередко отвлекая на себя сразу двоих оппонентов».

Corriere dello Sport — 6,0: «Перемещался по всему атакующему фронту «Аталанты», перенасыщенному к тому моменту игроками линии нападения».

Tuttosport — 5,5: «Создал мало остроты».

Финал Кубка Италии, в котором соперником «Аталанты» будет «Ювентус», состоится 15 мая в Риме.

Алексей Миранчук. Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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Неделя

Алексей Миранчук во второй раз сыграет в финале Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 2 : 2
25.04 21:00
Удинезе – Рома
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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