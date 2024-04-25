«Отвлекал сразу двоих». В Италии оценили игру Миранчука в полуфинале Кубка
В среду, 24 апреля, «Аталанта» разгромила дома «Фиорентину» (4:1) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии и вышла в финал. Первая встреча завершилась минимальной победой «фиалок» (1:0).
Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте при счете 2:1. Вот как его выступление оценили итальянские спортивные СМИ.
La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Расположился на позиции правого полузащитника, но, разумеется, получил задание смещаться в центр. Это и делал, нередко отвлекая на себя сразу двоих оппонентов».
Corriere dello Sport — 6,0: «Перемещался по всему атакующему фронту «Аталанты», перенасыщенному к тому моменту игроками линии нападения».
Tuttosport — 5,5: «Создал мало остроты».
Финал Кубка Италии, в котором соперником «Аталанты» будет «Ювентус», состоится 15 мая в Риме.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|27
|5
|1
|79-18
|86
|
2
|Милан
|33
|21
|6
|6
|64-39
|69
|
3
|Ювентус
|33
|18
|10
|5
|47-26
|64
|
4
|Болонья
|33
|17
|11
|5
|48-26
|62
|
5
|Рома
|32
|16
|7
|9
|57-38
|55
|
6
|Аталанта
|32
|16
|6
|10
|59-37
|54
|
7
|Лацио
|33
|16
|4
|13
|42-35
|52
|
8
|Наполи
|33
|13
|10
|10
|50-41
|49
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|33
|11
|13
|9
|31-29
|46
|
11
|Монца
|33
|11
|10
|12
|35-43
|43
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|33
|8
|11
|14
|30-48
|35
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Верона
|33
|7
|10
|16
|31-44
|31
|
16
|Эмполи
|33
|8
|7
|18
|26-48
|31
|
17
|Удинезе
|32
|4
|16
|12
|30-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|33
|6
|10
|17
|40-63
|28
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|33
|2
|9
|22
|26-70
|15
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
|25.04
|21:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11