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Нигматуллин: «Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино» или «Фиорентину».

«Какие-то новости о переходе Алексея Миранчука в другой клуб постоянно появляются. Нет смысла говорить об этом, учитывая, что у Алексея все в порядке в «Аталанте». Какой смысл ему переходить в «Торино» или «Фиорентину»? Они ничем не лучше «Аталанты» и не являются топ-клубами. Перейдя в «Фиорентину», Миранчук может оказаться на Кипре», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

В этом сезоне Миранчук сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-miranchuk-mozhet-okazat-sya-na-kipre-esli-perejdet-v-fiorentinu/
Алексей Миранчук
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«Аталанта» разгромила «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
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Торино – Ювентус
 0 : 0
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Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
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14.04 16:00
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