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Сегодня, 13:07

Тедеско может возглавить «Милан»

Виктория Кравченко
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Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить итальянский клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, нынешний тренер миланцев Стефано Пиоли по окончании сезона покинет свой пост. Руководство уже занимается поиском нового специалиста.

В число трех кандидатов входят Тедеско, возглавляющий сборную Бельгии, Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад») и Кристоф Гальтье («Аль-Духаиль»).

Сообщалось, что Антонио Конте может возглавить «Милан», специалиста хотят видеть на посту главного тренера фанаты россонери.

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» ранее досрочно стал чемпионом серии А.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Под руководством 58-летнего итальянца красно-черные выиграли серию А в сезоне-2021/22.

ФК Милан
Доменико Тедеско
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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Фиорентина – Сассуоло
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Фрозиноне – Салернитана
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Дженоа – Кальяри
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Интер – Торино
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