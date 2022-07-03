Мхитарян — в «Интере», датчанин расторг контракт с «Краснодаром», Чалов вернулся в ЦСКА из Швейцарии
«Интер» подписал Мхитаряна
Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян перешел в «Интер». Армянин пополнил миланский клуб в статусе свободного агента. Контракт игрока будет рассчитан до 2024 года. Зарплата хавбека составит 3,5 миллиона евро в год. В прошедшем сезоне серии А 33-летний футболист принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал шесть голевых передач.
«Краснодар» расстался с Намли
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли расторг контракт с южным клубом. «Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром». Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента хавбека Даанса Крампа. Футболист подписал соглашение с «быками» в 2019 году, но с начала 2020 года он выступал за другие команды на правах аренды. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.
Чалов вернулся в ЦСКА
Нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА из «Базеля». Швейцарцы брали футболиста в аренду у армейцев в феврале 2022 года. «Чалов вернулся в Россию. Его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — сообщил руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер «РБ Спорт». Договор форварда с армейцами рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний игрок провел 14 матчей, забил четыре мяча и отдал два результативных паса.
Моро востребован в Европе
По информации Metaratings, полузащитник «Динамо» Никола Моро может уйти из клуба этим летом. Как сообщает источник, за хорватом следят несколько европейских клубов. Надо отметить, что 24-летний хавбек с 21 июня тренируется с москвичами и уже успел провести товарищеский матч против «СКА-Хабаровск». До этого Моро выступал за «Динамо» Загреб.
Кокорин хочет остаться в «Фиорентине»
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет уходить из клуба этим летом. «Саша принял вызов во Флоренции 16 месяцев назад с большим энтузиазмом и убежден, что хочет продолжить играть. Не знаю, почему он не играл стабильно, но могу сказать, что его отношения с клубом и городом не изменились. Он просто хочет играть и забивать голы. Никто из клубов не связывался с нами, чтобы обсудить расторжение контракта. И игрок не обсуждал это со мной, поэтому я не рассматриваю этот вариант сейчас.
Не буду отрицать, что есть предложения из России и некоторые клубы звонили, чтобы узнать информацию о Кокорине. Но Саша хочет продолжить свой опыт с «Фиорентиной», — сказал FirenzeViola агент форварда Тимофей Бердышев. 31-летний футболист выступает за «фиалок» с 2021 года. До этого россиянин также играл за «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».