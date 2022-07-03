Мхитарян — в «Интере», датчанин расторг контракт с «Краснодаром», Чалов вернулся в ЦСКА из Швейцарии

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Интер» подписал Мхитаряна

Генрих Мхитарян. Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян перешел в «Интер». Армянин пополнил миланский клуб в статусе свободного агента. Контракт игрока будет рассчитан до 2024 года. Зарплата хавбека составит 3,5 миллиона евро в год. В прошедшем сезоне серии А 33-летний футболист принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

«Краснодар» расстался с Намли

Юнес Намли. Виталий Тимкив

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли расторг контракт с южным клубом. «Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром». Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента хавбека Даанса Крампа. Футболист подписал соглашение с «быками» в 2019 году, но с начала 2020 года он выступал за другие команды на правах аренды. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

Чалов вернулся в ЦСКА

Федор Чалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нападающий Федор Чалов вернулся в ЦСКА из «Базеля». Швейцарцы брали футболиста в аренду у армейцев в феврале 2022 года. «Чалов вернулся в Россию. Его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — сообщил руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер «РБ Спорт». Договор форварда с армейцами рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний игрок провел 14 матчей, забил четыре мяча и отдал два результативных паса.

Моро востребован в Европе

Арсен Захарян обнимает Николу Моро. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По информации Metaratings, полузащитник «Динамо» Никола Моро может уйти из клуба этим летом. Как сообщает источник, за хорватом следят несколько европейских клубов. Надо отметить, что 24-летний хавбек с 21 июня тренируется с москвичами и уже успел провести товарищеский матч против «СКА-Хабаровск». До этого Моро выступал за «Динамо» Загреб.

Кокорин хочет остаться в «Фиорентине»

Александр Кокорин. Фото Global Look Press

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не хочет уходить из клуба этим летом. «Саша принял вызов во Флоренции 16 месяцев назад с большим энтузиазмом и убежден, что хочет продолжить играть. Не знаю, почему он не играл стабильно, но могу сказать, что его отношения с клубом и городом не изменились. Он просто хочет играть и забивать голы. Никто из клубов не связывался с нами, чтобы обсудить расторжение контракта. И игрок не обсуждал это со мной, поэтому я не рассматриваю этот вариант сейчас.

Не буду отрицать, что есть предложения из России и некоторые клубы звонили, чтобы узнать информацию о Кокорине. Но Саша хочет продолжить свой опыт с «Фиорентиной», — сказал FirenzeViola агент форварда Тимофей Бердышев. 31-летний футболист выступает за «фиалок» с 2021 года. До этого россиянин также играл за «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».