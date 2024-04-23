Итальянцы помимо публикации переговоров судей стали выпускать учебные программы

Руководители итальянских арбитров в дополнение к телепередаче Open VAR, где регулярно объясняются последние решения рефери и оперативно публикуются их переговоры с ВАР, выпустили первую серию из цикла обучающих передач Open VAR Masterclass. С их помощью будут рассказывать о разных аспектах правил игры.

Гостем в студии по традиции был один руководителей итальянских рефери Джанлука Рокки. Он пояснил трактовки правил, касающихся игры рукой.