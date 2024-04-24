Йевтич: «Не вижу преград для перехода Хвичи в топ-клуб»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился мнением об игре своего бывшего одноклубника Хвичи Кварацхелии, который сейчас является футболистом «Наполи».

«В «Наполи» он, наконец, стал «киллером». В «Рубине» он тоже играл классно, но у него не было статистики, — приводит Metaratings.ru слова Йевтича. — Не вижу преград, чтобы он перешел в другой топ-клуб уже в следующее трансферное окно. Хвича должен расти, у него все для этого есть».

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в 2022 году. В дебютном сезоне он помог клубу впервые в истории дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов и выиграть первый за 33 года титул чемпиона Италии, став лучшим ассистентом лиги. Благодаря этому он был признан самым ценным игроком сезона в серии А.