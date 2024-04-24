Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:55

Йевтич: «Не вижу преград для перехода Хвичи в топ-клуб»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич поделился мнением об игре своего бывшего одноклубника Хвичи Кварацхелии, который сейчас является футболистом «Наполи».

«В «Наполи» он, наконец, стал «киллером». В «Рубине» он тоже играл классно, но у него не было статистики, — приводит Metaratings.ru слова Йевтича. — Не вижу преград, чтобы он перешел в другой топ-клуб уже в следующее трансферное окно. Хвича должен расти, у него все для этого есть».

Кварацхелия стал игроком «Наполи» в 2022 году. В дебютном сезоне он помог клубу впервые в истории дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов и выиграть первый за 33 года титул чемпиона Италии, став лучшим ассистентом лиги. Благодаря этому он был признан самым ценным игроком сезона в серии А.

Источник: metaratings.ru
Хвича Кварацхелия
Дарко Йевтич
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» определят обладателя Кубка Гагарина-2024
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
«Локо» сожран за четыре матча, пацаны Разина – чемпионы! Что случилось в матче «Локомотив» - «Металлург»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Миранчука заявил, что игрок «Аталанты» будет сам решать свое будущее
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 32 16 7 9 57-38 55
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 32 4 16 12 30-48 28
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 2 : 2
25.04 21:00
Удинезе – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости