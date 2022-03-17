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Сегодня, 19:55

Нужен ли «Аталанте» Миранчук? Шомуродову пора уходить от Моуринью? Отвечает журналист из Италии

Итальянский журналист назвал отсутствие Миранчука потерей для «Аталанты» в матче с «Байером»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук и Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (слева).
Фото Global Look Press
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Мнение Алессио Семино.

Сегодня «Аталанта» проведет ответный матч Лиги Европы против «Байера», а «Рома» примет «Витесс» в Лиге конференций. Перед важнейшими матчами для итальянских команд «СЭ» связался с одним из основателей и авторов сайта buoncalcioatutti.it Алессио Семино — он рассказал о ценности Алексея Миранчука для Гасперини, неудачах Доменико Кришито и проблемах Элдора Шомуродова.

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Аталанта

— Алексей Миранчук не сыграл из-за повреждения против вашего любимого «Дженоа» и пропустит игру с «Байером». Насколько это серьезная потеря для нынешней «Аталанты», у которой и так есть проблемы с составом?

— Мне нравится Миранчук. Помню его еще по матчам за «Локомотив» в еврокубках. В январе его активно отправляли в «Дженоа», и в какой-то момент, признаюсь, я уже почти поверил, что он будет играть в нашем городе. Жаль, что не сложилось! Алексея, конечно, нельзя назвать одним из ведущих игроков «Аталанты», но его лучшие качества вполне пригодились бы Гасперини в Леверкузене. Даже выходя на замену, Миранчук обостряет игру. Да, ему не хватает стабильности, но эпизодами-то он выстреливает очень полезно. А в системе Гасперини такие игроки тоже нужны. Тем более что Иличич давно не играет по известным всем причинам, а у Сапаты серьезная травма. Да и Пашалич уже отошел на второй план. Так что отсутствие Миранчука в Германии — это точно потеря для «Аталанты». Тем более что после своей травмы Алексей набрал неплохой ход.

Алексей Миранчук (слева) в&nbsp;составе &laquo;Аталанты&raquo;. «Миранчук наверняка рад, что не перешел в «Дженоа». Гасперини ему доверяет». Взгляд из Италии

— Кто вам больше всего понравился в «Аталанте» в последнем матче с «Дженоа»?

— По сравнению с первым матчем против «Байера», который состоялся перед игрой с «Дженоа», не были заметны Малиновский и Муриэль, а больше всех мне понравился полузащитник Копмейнерс. Мне кажется, это блестящее приобретение «Аталанты»! Я немного знал этого игрока еще до его приезда в Италию, а теперь только убеждаюсь в силе голландца.

Алексей Миранчук (слева). Фото Global Look Press
Алексей Миранчук (слева).
Фото Global Look Press

— Почему «Аталанта» так ярко смотрится в Европе, но при этом теряет очки в серии А?

— Давайте не будем забывать, что в предыдущие годы клуб все-таки прыгал выше головы. За скудетто и места в Лиге чемпионов в Италии обычно борются «Ювентус» и клубы из Милана и Рима с Неаполем, так что Бергамо можно только поаплодировать за геройство «Аталанты» во главе с Гасперини и семьей Перкасси. Но всему ведь есть предел.

Во-первых, «Аталанту» уже слишком хорошо изучили все тренеры серии А, а бесконечно играть не пределе физических возможностей объективно нельзя. Во-вторых, на фоне невероятного эмоционального всплеска последних лет мог наступить объяснимый спад: вероятно, потребуется перезагрузка состава. В-третьих, у «Аталанты» в самый горячий момент сезона выпал из строя мощный Сапата, Муриэль играет с большими перепадами, а молодого Пикколи отдали в аренду как раз в «Дженоа». По сути, команда Гасперини осталась с одним номинальным нападающим, который еще и нестабилен. Добавьте сюда проблему Иличича, травмы Миранчука и нестабильность Пашалича — отсюда и проблемы в атаке. Да, Малиновский старается за двоих, но он ведь и так играет на пределе физических и психологических возможностей. Вот клубы серии А и находят противоядие против ослабленной «Аталанты».

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
Витесс

Против «Байера» в Лиге Европы команда должна сыграть на максимуме.

— Вы подробно и ежедневно освещаете на своем сайте жизнь «Дженоа» — как дела у Доменико Кришито? В России о нем давно нет новостей.

— В конце прошлого года Доменико получил травму — в матче первого круга как раз против «Аталанты». Не успев залечить повреждение, он заболел ковидом и долго не мог сдать отрицательный тест. Затем опять — то ли новая травма, то ли рецидив старой. Короче говоря, неудачная полоса в карьере. Зато у него случилось счастливое событие в семейной жизни: он вновь стал отцом! Мы ждем его возвращения в строй в начале апреля.

— Что слышно об отъезде Кришито в Канаду?

— Одно время об отъезде в клуб из Торонто писали чуть ли не каждый день. Сейчас разговоры поутихли. Доменико очень привязан и к «Дженоа», и к Генуе. У него действующий контракт. Посмотрим, что будет дальше.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

— Знаю, что вы с большой симпатией относитесь к Элдору Шомуродову, который ярко проявил себя в «Дженоа», а затем перешел в «Рому» Моуринью.

— Вы правы, я до сих пор с большой симпатией отношусь к Шомуродову и слежу за его карьерой. Этот игрок очень пригодился бы сейчас «Дженоа». Жаль, что он покинул клуб! Новый тренер Блессин, попавший в критическую ситуацию на фоне работы предыдущих специалистов, сумел за короткий срок выстроить почти непроходимую оборону, а вот с атакой большие проблемы. «Дженоа» не хватает голов, а с ними и тех самых очков, которые помогли бы остаться в серии А. Ох, как Шомуродов бы пригодился!

Он ведь игрок, который и сам может забить, и, самое главное, помогает всей команде усиливать давление. Так было в «Дженоа», во всяком случае. Здесь Элдор точно был на своем месте, да и в городе он прижился. К нему было прекрасное отношение со стороны болельщиков, а тиффози «Дженоа» сложно быстро понравиться. Скромный и воспитанный парень, профессионал и работяга — Шомуродов идеально подходил клубу.

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— Почему в «Роме» у Шомуродова все складывается хуже?

— Чтобы это досконально понять, надо знать ситуацию изнутри и общаться напрямую с человеком. Я хорошо знаю, что и как происходит в «Дженоа» и вокруг, но «Рома» и Рим — явно не моя зона ответственности. Со стороны кажется, что Шомуродову не очень комфортно в «Роме» — как с игровой точки зрения, так и с человеческой. Но это мое субъективное мнение, которое я никому не могу навязывать.

Когда Элдор играл за «Дженоа», у него горели глаза! А сейчас он видится мне каким-то погрустневшим. В «Дженоа» в Элдора поверили, и у него было правильное ощущение своей важности в коллективе. Даже по его соцсетям было очевидно, что ему комфортно в Генуе. Моуринью, похоже, не очень ему доверяет, и у Элдора почти нет шансов себя проявить. Такое впечатление, что Моуринью выпускает его только в самом крайнем случае, и это не может не огорчать.

Я искренне желаю Элдору побыстрее обрести себя на поле, потому что своим трудолюбием и профессионализмом он заслуживает того, чтобы играть больше. Возможно, просто нынешняя «Рома» — не его команда, и он найдет себя в другом месте, почему нет? Шомуродову еще играть и играть, а я буду с удовольствием за ним следить.

Алексей Миранчук
Элдор Шомуродов
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига конференций
ФК Аталанта
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
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«Миранчук наверняка рад, что не перешел в «Дженоа». Гасперини ему доверяет». Взгляд из Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 28 9 8 11 34-29 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

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