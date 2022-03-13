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Сегодня, 12:30

«Миранчук наверняка рад, что не перешел в «Дженоа». Гасперини ему доверяет». Взгляд из Италии

Алексей Миранчук пропустит матч «Аталанты» против «Дженоа» в чемпионате Италии
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук (слева) в составе «Аталанты».
Фото Global Look Press
Итальянский журналист оценил игру россиянина.

Игру Алексея Миранчука мы обсудили с Эудженио Соррентино — журналистом из Бергамо, издателем и главным редактором сайта zonamistamagazine.com.

— Сегодня «Аталанта» сыграет против «Дженоа», куда мог перейти Алексей Миранчук. К сожалению, Алексей получил травму. Иначе вышел бы на поле?

— Думаю, что да. Не факт, что в стартовом составе, но было видно, что Миранчук в неплохой форме, а тренер ему доверяет. Не сомневаюсь, что Миранчук рад тому, что не перешел в «Дженоа». Эта команда пока уверенно движется в направлении серии В, а вот Алексей борется с «Аталантой» за место в Лиге чемпионов и выступает в Лиге Европы.

Алексей Миранчук. Агент Миранчука рассказал, почему игрок пропускает матч с «Дженоа»

— В последнем матче еврокубка с «Байером» Миранчук провел на поле около 15 минут. Ваше мнение о его игре?

— Алексей заменил Муриэля, которого смело можно назвать главным героем матча наряду с Русланом Малиновским. Муриэль отдал в этой игре все силы, забив два гола и сделав голевую передачу, и у Миранчука была задача поддержать активность у чужих ворот при минимальном преимуществе его команды. Алексей вновь вышел на поле на не свойственной для него позиции, но сделал все, что мог. В одном из эпизодов даже попытался дотянуться до мяча в падении головой, что как раз свойственно центральным нападающим. Так что по самоотдаче к нему нет претензий. Как я уже сказал, видно, что Гасперини ему доверяет в последнее время.

— Что главный тренер «Аталанты» сказал про Миранчука после встречи?

— Гасперини отметил, что в непростой для него психологической ситуации Миранчук очень профессионально выполняет свои обязанности.

Алексей Миранчук. «В «Аталанте» к Алексею относятся дружелюбно, а болельщики тепло его приветствовали». Взгляд из Италии на игру Миранчука

— В матче против «Ромы» у «Аталанты» провалилась именно атака. А вот против «Байера» она и решила исход матча.

— Именно так. Яркая связка Малиновский — Муриэль соорудила все три гола. Муриэль мог сделать и хет-трик, но прекрасно сыграл вратарь «Байера». У Малиновского тоже был еще один голевой момент.

— В составе «Байера» на несколько минут вышел иранец Азмун, который еще недавно играл за «Зенит». Что можете о нем сказать?

— Он провел на поле слишком мало времени, чтобы давать серьезные оценки. Но точно можно сказать, что он прекрасно играет головой. Вот это свое умение он успел наглядно показать даже за несколько минут.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Дженоа

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Алексей Миранчук
Футбол
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ФК Дженоа
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 - : -
13.03 17:00
Верона – Наполи
 - : -
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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