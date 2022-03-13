«Миранчук наверняка рад, что не перешел в «Дженоа». Гасперини ему доверяет». Взгляд из Италии

Итальянский журналист оценил игру россиянина.

Игру Алексея Миранчука мы обсудили с Эудженио Соррентино — журналистом из Бергамо, издателем и главным редактором сайта zonamistamagazine.com.

— Сегодня «Аталанта» сыграет против «Дженоа», куда мог перейти Алексей Миранчук. К сожалению, Алексей получил травму. Иначе вышел бы на поле?

— Думаю, что да. Не факт, что в стартовом составе, но было видно, что Миранчук в неплохой форме, а тренер ему доверяет. Не сомневаюсь, что Миранчук рад тому, что не перешел в «Дженоа». Эта команда пока уверенно движется в направлении серии В, а вот Алексей борется с «Аталантой» за место в Лиге чемпионов и выступает в Лиге Европы.

— В последнем матче еврокубка с «Байером» Миранчук провел на поле около 15 минут. Ваше мнение о его игре?

— Алексей заменил Муриэля, которого смело можно назвать главным героем матча наряду с Русланом Малиновским. Муриэль отдал в этой игре все силы, забив два гола и сделав голевую передачу, и у Миранчука была задача поддержать активность у чужих ворот при минимальном преимуществе его команды. Алексей вновь вышел на поле на не свойственной для него позиции, но сделал все, что мог. В одном из эпизодов даже попытался дотянуться до мяча в падении головой, что как раз свойственно центральным нападающим. Так что по самоотдаче к нему нет претензий. Как я уже сказал, видно, что Гасперини ему доверяет в последнее время.

— Что главный тренер «Аталанты» сказал про Миранчука после встречи?

— Гасперини отметил, что в непростой для него психологической ситуации Миранчук очень профессионально выполняет свои обязанности.

— В матче против «Ромы» у «Аталанты» провалилась именно атака. А вот против «Байера» она и решила исход матча.

— Именно так. Яркая связка Малиновский — Муриэль соорудила все три гола. Муриэль мог сделать и хет-трик, но прекрасно сыграл вратарь «Байера». У Малиновского тоже был еще один голевой момент.

— В составе «Байера» на несколько минут вышел иранец Азмун, который еще недавно играл за «Зенит». Что можете о нем сказать?

— Он провел на поле слишком мало времени, чтобы давать серьезные оценки. Но точно можно сказать, что он прекрасно играет головой. Вот это свое умение он успел наглядно показать даже за несколько минут.