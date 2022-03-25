Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

25 марта, 17:25

В Италии ставят своей сборной унизительные оценки, в команде нет единства. Манчини сменят Каннаваро и Липпи?

Специальный корреспондент «СЭ» в Милане рассказал о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Cборная Италии не попала на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Обложки итальянских газет.
1/2
Специальный корреспондент «СЭ» в Милане — о непопадании «Скуадры адзурры» на ЧМ-2022.

Позорное поражение от Северной Македонии лишило сборную Италии путевки на чемпионат мира в Катар. И вместо поездки в Порту, где итальянцы надеялись сыграть в решающем стыковом матче с Португалией, находящаяся в депрессии команда Роберто Манчини отправится в понедельник в турецкий город под названием Конья. Там она проведет во вторник никому не нужный тренировочный матч со сборной Турции. Такая вот бредовая выдумка со стороны УЕФА: проигравшие первые стыковые матчи команды призваны сыграть между собой.

Роберто Манчини. Эта Италия не была голодной, а ссылаться на невезение — стыдно. Рабинер — о крахе команды Манчини

Почему же действующий чемпион Европы проехал мимо чемпионата мира? Если брать отдельно взятый матч против Северной Македонии, то можно покивать и на невезение на фоне более 30 ударов в сторону ворот соперника и 16 поданных угловых. И вспомнить, что лучший игрок сборной Италии Жоржиньо не забил в отборочном турнире два пенальти, любой из которых выводил «Скуадру адзурру» напрямую в Катар. Покивать-то можно, но нужно ли?

Прошу прощения за самоцитирование, но вот как мне виделись перспективы сборной Италии на следующий день после ее победы на Евро-2020: «Перспективы у нее неплохие, но делать какие-то долгосрочные прогнозы в наше супердинамичное время очень сложно... Конкуренция в сегодняшней футбольной Европе настолько высока и все так переменчиво, что жить воспоминаниями можно очень недолго. А дальше все опять надо начинать заново и с удвоенной энергией. Кто этого не понимает, тот не выигрывает».

Роберто Манчини. «Манчини заплатит за это!» Что говорят о крахе Италии в стыках ЧМ-2022

Италия выиграла Евро-2020 заслуженно, но на жилах и без минимального запаса прочности. Прошлым летом в пользу Роберто Манчини было абсолютно все, включая везение. По классу Италия не была сильнейшей командой на том турнире, но за счет сплоченности, завидной взаимозаменяемости и запредельной мотивации и самоотдачи вырвала победу.

А затем та магия единства испарилась. Пафосного и без того самовлюбленного Роберто Манчини Федерация футбола Италии и услужливые журналисты превратили в гения, каковым он на деле не является, забыв, что победу ковали десятки человек, а не один Манчини. Кто-то из игроков на какое-то время утратил максимальную мотивацию, другие выпали из-за травм, третьи потеряли боевую форму. В отборочном турнире сборная Италии не проиграла ни разу, но все равно уступила первое место в группе более голодной до успеха Швейцарии.

Создавать магию единства и сплоченности всегда сложнее и дольше, чем разрушать ее. Сборная Италии образца весны — лета 2021 года наверняка дожала бы Северную Македонию (которая еще играла в Палермо и без своего лидера Элмаса) и вымучила бы свою победу не мытьем, так катаньем, а вот нынешняя беззубая сборная Италии сделать этого не смогла.

Футболисты сборной Италии. Катастрофа Италии. Она снова провалилась в отборе на чемпионат мира

Показательно, какие унизительные оценки ниже плинтуса поставила за игру в Палермо La Gazzettа dello Sport трем своим героям Евро-2020. Роберто Манчини за игру против Северной Македонии получил 4,0, а голкипер Доннарумма и тот самый Жоржиньо — 4,5. То самое издание, которое накануне уверяло всех, что Италия не имеет права пропустить второй подряд чемпионат мира, уничтожило двух звезд серии А, которые призваны были забивать голы в этом матче: Инсинье и Иммобиле получили жалкие 4,0.

Обложки итальянских газет.
Обложки итальянских газет.

Второй подряд провал в отборочном цикле к чемпионату мира — позор для футбольной Италии. «Скуадра адзурра» по-прежнему нуждается в перезагрузке и в смене поколений. И, конечно, Манчини (которого спустили с небес на землю) или его сменщику надо побыстрее решать проблему с нападающими, потому как по этой части сборная Италии просела очень крепко.

При этом пока нет ясности, как поведет себя дальше сам Манчини. Ведь федерация футбола Италии продлила ему в прошлом году контракт до 2024 года, так что теоретически он может и продолжить работу. Но вот захочет ли он сам это делать? Посмотрим. Ну, а в качестве потенциального сменщика Манчини уже называют, в частности, Фабио Каннаваро, советником которого может якобы выступить мудрый и опытный Марчелло Липпи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Футбол
Сборная Италии по футболу
4
10
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Агаларов, Хлусевич и Марадишвили попали в состав молодежной сборной на контрольный матч против сборной России
Сборная России проведет контрольный матч с молодежной командой в двух разных составах
Караваев рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой он пропускает сбор сборной России
Саутгейт назвал сюрпризом поражение сборной Италии от Македонии
Британский журналист призвал Шотландию и Уэльс отдать сборной Украины путевку на ЧМ-2022
Бэйл может завершить карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нужен ли «Аталанте» Миранчук? Шомуродову пора уходить от Моуринью? Отвечает журналист из Италии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости