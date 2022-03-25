В Италии ставят своей сборной унизительные оценки, в команде нет единства. Манчини сменят Каннаваро и Липпи?
Позорное поражение от Северной Македонии лишило сборную Италии путевки на чемпионат мира в Катар. И вместо поездки в Порту, где итальянцы надеялись сыграть в решающем стыковом матче с Португалией, находящаяся в депрессии команда Роберто Манчини отправится в понедельник в турецкий город под названием Конья. Там она проведет во вторник никому не нужный тренировочный матч со сборной Турции. Такая вот бредовая выдумка со стороны УЕФА: проигравшие первые стыковые матчи команды призваны сыграть между собой.
Почему же действующий чемпион Европы проехал мимо чемпионата мира? Если брать отдельно взятый матч против Северной Македонии, то можно покивать и на невезение на фоне более 30 ударов в сторону ворот соперника и 16 поданных угловых. И вспомнить, что лучший игрок сборной Италии Жоржиньо не забил в отборочном турнире два пенальти, любой из которых выводил «Скуадру адзурру» напрямую в Катар. Покивать-то можно, но нужно ли?
Прошу прощения за самоцитирование, но вот как мне виделись перспективы сборной Италии на следующий день после ее победы на Евро-2020: «Перспективы у нее неплохие, но делать какие-то долгосрочные прогнозы в наше супердинамичное время очень сложно... Конкуренция в сегодняшней футбольной Европе настолько высока и все так переменчиво, что жить воспоминаниями можно очень недолго. А дальше все опять надо начинать заново и с удвоенной энергией. Кто этого не понимает, тот не выигрывает».
Италия выиграла Евро-2020 заслуженно, но на жилах и без минимального запаса прочности. Прошлым летом в пользу Роберто Манчини было абсолютно все, включая везение. По классу Италия не была сильнейшей командой на том турнире, но за счет сплоченности, завидной взаимозаменяемости и запредельной мотивации и самоотдачи вырвала победу.
А затем та магия единства испарилась. Пафосного и без того самовлюбленного Роберто Манчини Федерация футбола Италии и услужливые журналисты превратили в гения, каковым он на деле не является, забыв, что победу ковали десятки человек, а не один Манчини. Кто-то из игроков на какое-то время утратил максимальную мотивацию, другие выпали из-за травм, третьи потеряли боевую форму. В отборочном турнире сборная Италии не проиграла ни разу, но все равно уступила первое место в группе более голодной до успеха Швейцарии.
Создавать магию единства и сплоченности всегда сложнее и дольше, чем разрушать ее. Сборная Италии образца весны — лета 2021 года наверняка дожала бы Северную Македонию (которая еще играла в Палермо и без своего лидера Элмаса) и вымучила бы свою победу не мытьем, так катаньем, а вот нынешняя беззубая сборная Италии сделать этого не смогла.
Показательно, какие унизительные оценки ниже плинтуса поставила за игру в Палермо La Gazzettа dello Sport трем своим героям Евро-2020. Роберто Манчини за игру против Северной Македонии получил 4,0, а голкипер Доннарумма и тот самый Жоржиньо — 4,5. То самое издание, которое накануне уверяло всех, что Италия не имеет права пропустить второй подряд чемпионат мира, уничтожило двух звезд серии А, которые призваны были забивать голы в этом матче: Инсинье и Иммобиле получили жалкие 4,0.
Второй подряд провал в отборочном цикле к чемпионату мира — позор для футбольной Италии. «Скуадра адзурра» по-прежнему нуждается в перезагрузке и в смене поколений. И, конечно, Манчини (которого спустили с небес на землю) или его сменщику надо побыстрее решать проблему с нападающими, потому как по этой части сборная Италии просела очень крепко.
При этом пока нет ясности, как поведет себя дальше сам Манчини. Ведь федерация футбола Италии продлила ему в прошлом году контракт до 2024 года, так что теоретически он может и продолжить работу. Но вот захочет ли он сам это делать? Посмотрим. Ну, а в качестве потенциального сменщика Манчини уже называют, в частности, Фабио Каннаваро, советником которого может якобы выступить мудрый и опытный Марчелло Липпи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5