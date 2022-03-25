В Италии ставят своей сборной унизительные оценки, в команде нет единства. Манчини сменят Каннаваро и Липпи?

Специальный корреспондент «СЭ» в Милане — о непопадании «Скуадры адзурры» на ЧМ-2022.

Позорное поражение от Северной Македонии лишило сборную Италии путевки на чемпионат мира в Катар. И вместо поездки в Порту, где итальянцы надеялись сыграть в решающем стыковом матче с Португалией, находящаяся в депрессии команда Роберто Манчини отправится в понедельник в турецкий город под названием Конья. Там она проведет во вторник никому не нужный тренировочный матч со сборной Турции. Такая вот бредовая выдумка со стороны УЕФА: проигравшие первые стыковые матчи команды призваны сыграть между собой.

Почему же действующий чемпион Европы проехал мимо чемпионата мира? Если брать отдельно взятый матч против Северной Македонии, то можно покивать и на невезение на фоне более 30 ударов в сторону ворот соперника и 16 поданных угловых. И вспомнить, что лучший игрок сборной Италии Жоржиньо не забил в отборочном турнире два пенальти, любой из которых выводил «Скуадру адзурру» напрямую в Катар. Покивать-то можно, но нужно ли?

Прошу прощения за самоцитирование, но вот как мне виделись перспективы сборной Италии на следующий день после ее победы на Евро-2020: «Перспективы у нее неплохие, но делать какие-то долгосрочные прогнозы в наше супердинамичное время очень сложно... Конкуренция в сегодняшней футбольной Европе настолько высока и все так переменчиво, что жить воспоминаниями можно очень недолго. А дальше все опять надо начинать заново и с удвоенной энергией. Кто этого не понимает, тот не выигрывает».

Италия выиграла Евро-2020 заслуженно, но на жилах и без минимального запаса прочности. Прошлым летом в пользу Роберто Манчини было абсолютно все, включая везение. По классу Италия не была сильнейшей командой на том турнире, но за счет сплоченности, завидной взаимозаменяемости и запредельной мотивации и самоотдачи вырвала победу.

А затем та магия единства испарилась. Пафосного и без того самовлюбленного Роберто Манчини Федерация футбола Италии и услужливые журналисты превратили в гения, каковым он на деле не является, забыв, что победу ковали десятки человек, а не один Манчини. Кто-то из игроков на какое-то время утратил максимальную мотивацию, другие выпали из-за травм, третьи потеряли боевую форму. В отборочном турнире сборная Италии не проиграла ни разу, но все равно уступила первое место в группе более голодной до успеха Швейцарии.

Создавать магию единства и сплоченности всегда сложнее и дольше, чем разрушать ее. Сборная Италии образца весны — лета 2021 года наверняка дожала бы Северную Македонию (которая еще играла в Палермо и без своего лидера Элмаса) и вымучила бы свою победу не мытьем, так катаньем, а вот нынешняя беззубая сборная Италии сделать этого не смогла.

Показательно, какие унизительные оценки ниже плинтуса поставила за игру в Палермо La Gazzettа dello Sport трем своим героям Евро-2020. Роберто Манчини за игру против Северной Македонии получил 4,0, а голкипер Доннарумма и тот самый Жоржиньо — 4,5. То самое издание, которое накануне уверяло всех, что Италия не имеет права пропустить второй подряд чемпионат мира, уничтожило двух звезд серии А, которые призваны были забивать голы в этом матче: Инсинье и Иммобиле получили жалкие 4,0.

Обложки итальянских газет.

Второй подряд провал в отборочном цикле к чемпионату мира — позор для футбольной Италии. «Скуадра адзурра» по-прежнему нуждается в перезагрузке и в смене поколений. И, конечно, Манчини (которого спустили с небес на землю) или его сменщику надо побыстрее решать проблему с нападающими, потому как по этой части сборная Италии просела очень крепко.

При этом пока нет ясности, как поведет себя дальше сам Манчини. Ведь федерация футбола Италии продлила ему в прошлом году контракт до 2024 года, так что теоретически он может и продолжить работу. Но вот захочет ли он сам это делать? Посмотрим. Ну, а в качестве потенциального сменщика Манчини уже называют, в частности, Фабио Каннаваро, советником которого может якобы выступить мудрый и опытный Марчелло Липпи.