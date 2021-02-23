У Миранчука есть месяц, чтобы перестать быть «золотым активом». Начинать нужно с матча с «Реалом»

Через месяц сборная России стартует в отборе к ЧМ-2022, а положение Алексея Миранчука не назовешь прочным ни в «Аталанте», ни в национальной команде.

24 февраля «Аталанта» дома сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Алексей Миранчук почти наверняка начнет этот матч в запасе. Сейчас в команде из Бергамо, которая бьется за место в первой четверке серии А и вышла в финал Кубка Италии, ему отведена роль игрока ротации, который, за редким исключением, появляется на поле во втором тайме, причем чаще всего ближе к концовке. Воскресный матч против «Наполи» — яркое подтверждение этого. Плюс-минус 10 минут на поле в такой важной для «Аталанты» игре — показатель того, что Миранчук пока никак не может убедить главного тренера Джана Пьеро Гасперини в том, что он выходит на новый качественный уровень. Заканчивается шестой месяц пребывания Миранчука в Бергамо, и пока он дал слишком мало поводов для того, чтобы считаться ключевым игроком в команде.

Феерическую игру демонстрирует в последнее время колумбиец Луис Муриэль, который не только забивает сам, но и создает голевые моменты для партнеров. Мощно смотрится в атаке партнер Муриэля по сборной Колумбии Дуван Сапата. Ушедшего в «Севилью» Алехандро Гомеса надежно и ярко заменил в стартовом составе кандидат в сборную Италии Маттео Пессина. Йосип Иличич и Руслан Малиновский, восстановившийся после травмы Марио Пашалич — эти ребята тоже готовы бороться за место в атакующем треугольнике, пусть Пашалич может сыграть и чуть ниже.

Если даже забыть про исчезнувшего в недрах бергамских раздевалок голландца Сэма Ламмерса, все равно получается, что на три места в стартовом составе у Гасперини есть семь кандидатов. А у Миранчука — шесть конкурентов. Создается такое впечатление, что Гасперини до сих пор не в состоянии понять, где Миранчук может приносить больше всего пользы команде. Понятно, что в такой ситуации сам игрок вряд ли может чувствовать себя комфортно с эмоциональной точки зрения.

Не сомневаюсь, что тренировочный процесс у Гасперини идет Миранчуку на пользу в преддверии трех мартовских матчей сборной России, но вот игровой практики у него все-таки маловато. Хотелось бы, конечно, чтобы он вышел на поле в Лиге чемпионов против «Реала», однако шансов на то, что Алексей получит на поле много времени, крайне мало.

Расписание же «Аталанты» на ближайший до паузы на матчи сборных месяц выглядит следующим образом:

28 февраля — «Сампдория» (г)

3 марта — «Кротоне» (д)

8 марта — «Интер» (г)

12 марта — «Специя» (д)

16 марта — «Реал» (г)

21 марта — «Верона» (г)

Интересно, что футболисты из РПЛ появятся в расположении сборной России уже 18 марта. А 22 марта команда улетает на Мальту. Где Миранчук присоединится к партнерам — в России или прямо на Мальте, мы узнаем позже.

А пока ему надо доказывать Гасперини, что он достоин проводить на поле больше времени. При этом сделать это будет, как ни парадоксально это может кому-то показаться, даже сложнее, чем в самом начале его пребывания в «Аталанте». Дело в том, что поначалу Гасперини вынужденно и вопреки своим привычкам прибегал к серьезной ротации состава и давал немало шансов всем. Теперь же 63-летний тренер публично признается в том, что определился с основным костяком до конца сезона, а потому ни о какой масштабной ротации речи уже не идет.

Поймавший кураж Гасперини зациклен только на том, чтобы ярко завершить сезон, поэтому и дальше будет делать основную ставку на тех игроков, которые дают ему результат в данный конкретный момент. Если Миранчук не попадет в эту обойму, то тренер не будет обращать на него особое внимание вплоть до окончания чемпионата.

Летом же Гасперини наверняка попросит руководство «Аталанты» разгрузить состав: он привык работать с ограниченной обоймой, ему не нужно изобилие. Интересно, в какую из двух категорий игроков попадет Миранчук: в ту, которую клуб попытается — с подачи тренера — пристроить в другие команды, или в ту, которая получит новый шанс в «Аталанте» в сезоне-2021/22?

Переходя в «Аталанту», Миранчук говорил, что едет «за мечтой». Не знаю, какая конкретно мечта имелась в виду, но, если это не мечта о скором возвращении в РПЛ, где на Алексея всегда есть спрос, ему надо побыстрее начать понаглее и поактивнее проявлять себя в Бергамо. Это, кстати, пригодится и для его выступлений за сборную России — не зря же Станислав Черчесов в том самом памятном интервью занес его в «золотой актив».