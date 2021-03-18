Симеоне считает, что «Атлетико» уже не о чем сожалеть

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что соперник сыграл лучше. Также он добавил, что сожалеть не о чем, так как противостояние завершилось.

«Соперник заслужил победу по сумме двух матчей. Первый матч получился равным, но они забили мяч. Сегодня «Челси» сыграл лучше нас и заслуженно взял верх. Мы пытались найти возможность для гола, но не смогли этого сделать, несмотря на все усилия.

Мы высоко прессинговали, но отобрать мяч не могли. Пытались поменять схему игры, старались давить, но им удалось с этим справиться. Соперник был просто лучше нас. Добавить здесь нечего. Нам нужно прибавлять.

Легко махать кулаками после драки. Теперь уже не о чем сожалеть — противостояние завершилось. Я рад тому, как сегодня сыграл Жоау Феликс. Хотели продолжить борьбу, но в этой Лиге чемпионов мы играли недостаточно хорошо", — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.