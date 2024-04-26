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Сегодня, 11:12

В Футбольной ассоциации Бельгии ответили на вопрос о будущем Тедеско

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» может возглавить «Милан».

«Нет новостей или каких-либо вопросов. Без комментариев», — сказал Веркаутерен «СЭ».

«Милан» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» ранее досрочно стал чемпионом серии А.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. Его контракт рассчитан до 2025 года.

Сборная Бельгии по футболу
ФК Милан
Доменико Тедеско
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