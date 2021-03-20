Сергей Карасев поблагодарил болельщиков за поддержку после матча «Манчестер Сити» — «Боруссия»
Российский арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах (2:0), поблагодарил за поддержку. Его бригада, в отличие от игроков, не встала на колено перед матчем.
«Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду, — написал Карасев в Instagram 20 марта. — Участие в плей-офф ЛЧ — это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно. Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо еще раз за поддержку и огромное количество теплых и позитивных посланий в наш адрес!»
Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).
Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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