Российский арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах (2:0), поблагодарил за поддержку. Его бригада, в отличие от игроков, не встала на колено перед матчем.

«Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду, — написал Карасев в Instagram 20 марта. — Участие в плей-офф ЛЧ — это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно. Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер и приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо еще раз за поддержку и огромное количество теплых и позитивных посланий в наш адрес!»

Футболисты и арбитры встают на колено перед игрой в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).