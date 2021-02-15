«Часто принимает мяч спиной к воротам». Голевой пас Миранчука не оценили в Италии

СМИ с Аппенин не очень впечатлила игра россиянина.

Голевые передачи бывают разные. Если вы видели, какой мини-шедевр сотворил накануне Ромело Лукаку в матче его «Интера» с «Лацио», то поймете, почему пас Лукаку на Лаутаро Мартинеса можно даже считать не просто голевым, а на три четверти и вовсе голом. А ту передачу, которую отдал на 90-й минуте матча против «Кальяри» Алексей Миранчук, записали в голевые лишь благодаря тому, что колумбиец Луис Муриэль находится сейчас в прекрасной форме и любой пас способен превратить в гол. Получив грамотную, но отнюдь не обостряющую передачу от Миранчука, форвард «Аталанты» убрал финтом двух защитников сразу, а затем вогнал мяч в сетку ворот.

Показательно, что La Gazzetta dello Sport поставила Муриэлю самую высокую оценку в матче — 7,5. А вот Миранчук со своим голевым пасом получил всего-навсего 6,0. Меньше только у Йосипа Иличича — 5.0. Такая же оценка, как у россиянина, еще у Маттео Пессины и Марио Пашалича. У всех остальных игроков «Аталанты» — выше. Коммментарий к оценке Миранчука краток: «По-прежнему слишком часто принимает мяч спиной к воротам».

Cagliari-Atalanta, match analysis. Una partita bloccata da un possesso sterile. Ma per i dati ? un successo meritatohttps://t.co/8qMjDWG4Io — L'Eco di Bergamo (@webecodibergamo) February 15, 2021

Не особо впечатлила игра Миранчука и L'Eco di Bergamo. Издание, правда, поставило россиянину уже 6,5, но все познается в сравнении. Да, Пашалича и Иличича газета из Бергамо просто уничтожила — каждый получил по 4,5. У Бошко Шутало — 6,0. Зато у многих балл выше, чем у Миранчука.

Лучшим игроком встречи признан защитник Берат Джимсити, у которого 8,0. По 7,5 получили Кристиан Ромеро и Муриэль, 7,0 у Луиса Паломино, Мартена Де Рона и Ремо Фройлера. Комментарий к оценке Миранчука: «Провел весь второй тайм на позиции «под нападающими». Выглядел более целеустремленным, чем обычно. Отдал пас, после которого Муриэль пригвоздил мяч к ноге и трансформировал эпизод в решающий гол. Миранчук прибавляет».

Следующий матч «Аталанта» проведет 26 февраля в Генуе, где ее соперником будет «Сампдория».