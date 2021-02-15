Миранчука и Головина много не бывает. Ответ хейтерам

Игорь Рабинер — о россиянах в топ-чемпионатах.

На 90-й минуте матча «Кальяри» — «Аталанта» при 0:0 Алексей Миранчук, отыгравший весь второй тайм, отдал Мюриэлю первый свой голевой пас в серии А!

Принял мяч из глубины поля спиной к чужим воротам, развернулся и вторым касанием с левой удобно забросил метров на 15-17 на ход партнеру. А тот мастерски ушел от двух защитников и расстрелял голкипера.

Потом еще был пенальти в ворота «Аталанты», отмененный судьей после просмотра ВАР. То есть голевая Леши оказалась победной. Очередной шаг нашего футболиста в серии А. Приятно.

Иногда меня и моих коллег упрекают в том, что мы пишем о каждом чихе Головина, Миранчука, а теперь и Кокорина на поле в топовых европейских чемпионатах.

О чем еще писать для людей, интересующихся российским футболом, в январе-феврале, когда клубы РПЛ на сборах? Вот на полном серьезе живописать подробности полуфабрикатного футбола контрольных матчей, по-моему, так же противоестественно, как о вкусе фарша, еще не ставшего котлетой. А об игре наших футболистов в официальных матчах топ-лиг — более чем естественно.

Вопрос в том, о чем именно и в какой интонации писать. Ну нельзя игнорировать факт хет-трика Головина (первого за 9 лет для россиян в топ-5) или сегодняшний голевой пас Миранчука на 90-й минуте при счете 0:0! Чего вы хотите — чтобы журналисты писали о них только в случае дубля в ворота «ПСЖ» или «Ювентуса»?

Аргумент, что на первой полосе Marca никогда бы не появилось ликующего заголовка о голе какого-нибудь испанца в АПЛ, не работает. Не надо сравнивать нас с испанцами, даже если мы прошли их в 1/8 финала ЧМ-2018. У нас с ними принципиально разный уровень футбола и футболистов. И это мы смотрим Ла Лигу, а не они — РПЛ, о существовании которой, полагаю, смутно знали даже в те времена, когда там тренировали Унаи Эмери или Хави Грасия. А теперь и подавно.

Мы и в 90-е, когда в России не платили денег и почти все, кто умеет играть в футбол, уезжали, и человек 30 были востребованы в топ-5, писали о них на первых полосах. С «СЭ» это и началось. И абсолютно правильно, потому что выход из зоны комфорта, отъезд в сложнейшие лиги мира сам по себе заслуживал того, чтобы за этим следили, говорили и писали.

А теперь — тем более. Потому что уезжать в 90-е, когда дома платили копейки, было намного легче, чем сейчас. И футболистам, которые росли еще в СССР с тогдашним уровнем подготовки, было проще вписаться в европейский футбол. В 90-м советская молодежка выиграла Евро, в финале дважды обыграв Югославию — сливки будущих сборных Сербии и Хорватии! И все эти игроки вскоре оказались на Западе.

Терять им было нечего, в отличие от нынешних, которые умеют куда меньше, а платят им в России куда больше. И если кто-то из них вместо бла-бла-бла все-таки решается уехать — это уже заслуживает уважения.

Тут надо следить за каждым шагом! И об этом надо писать! Не надо другого — преувеличить важность того или иного гола или передачи в контексте общего футбольного мироздания.

Надо писать об игре в целом. Видеть не только то, что на поверхности, но и подмечать еще какие-то детали. Допустим, мне сегодня бросилось в глаза, что Миранчук играл глубже обычного. Значит, Гасперини при столкновении «Аталанты» с автобусом «Кальяри» увидел в Леше потенциал для более качественной доставки мяча в группу атаки в условиях, когда на границе верхней трети поля нет ни сантиметра пространства.

Выход на замену в перерыве — хороший знак. В сложной ситуации тренер оказал игроку доверие, и он его оправдал. Дал конкретику в самый важный момент. И вообще из игры не выпадал, все время открывался, предлагал себя — что бывает у Алексея в Италии далеко не всегда.

Нужно быть трезвее, да. И ритм футбола и интенсивность «Аталанты» и серии А в целом Миранчук только пытается поймать. И пока нет уверенности, что это произойдет — по крайней мере, в Бергамо.

Но ведь и у Головина первый сезон в Монако вышел тяжелейшим. Но он перетерпел — и сейчас начинает пожинать плоды. Такое же терпение нужно и Миранчуку.

Но мы не с мировыми топами их сравниваем. Мы должны понимать, что они поднялись в реальный футбол из подземелья. По крайней мере, на данный момент это так, и еврокубки это четко показывают.

Мы должны радоваться каждому позитивному шагу наших игроков в топ-чемпионатах! Потому что в противном случае другие не будут туда стремиться.

В наших с вами интересах, чтобы Головин и Миранчук своими решениями, а затем и своей игрой стали образцами для подражания.

Это сделает наш футбол лучше.

А станут ли — зависит уже от них.