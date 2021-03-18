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Пароло рассказал, чем его поразила «Бавария»

02:58
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Полузащитник «Лацио» Марко Пароло поделился впечатлениями после матча с «Баварией» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам все еще есть куда расти, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — В этом сезоне нам не удается сохранять стабильность. «Бавария» поразила постоянной заряженностью на борьбу, и это несмотря на весомое преимущество! Нам надо извлечь из этого урок».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029481--bayern-vs-lazio/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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