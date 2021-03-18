Пароло рассказал, чем его поразила «Бавария»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло поделился впечатлениями после матча с «Баварией» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам все еще есть куда расти, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — В этом сезоне нам не удается сохранять стабильность. «Бавария» поразила постоянной заряженностью на борьбу, и это несмотря на весомое преимущество! Нам надо извлечь из этого урок».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.