Голы де Брейне, Муриэля, Салаха и Месси претендуют на звание лучшего недели в Лиге чемпионов
03:25
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Луис Муриэль («Аталанта»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Лионель Месси («Барселона»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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