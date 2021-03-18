Голы де Брейне, Муриэля, Салаха и Месси претендуют на звание лучшего недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Луис Муриэль («Аталанта»), Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Лионель Месси («Барселона»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.