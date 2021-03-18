Тухель считает, что никто не захочет играть против «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) признался, что комфортно чувствует себя в английском клубе. Немецкий специалист в конце января возглавил «синих».

«С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Все было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем все, чтобы их подбодрить.

Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться.

Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться — мы хорошо подготовимся к новому противостоянию", — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.