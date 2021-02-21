«Аталанта» и «Наполи» забили шесть голов за 25 минут. Миранчук смотрел за этим безумием со стороны

Россиянин вышел на поле, когда команды уже успокоились.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Аталанта» — «Наполи» — 4:2 (0:0)

Голы: Сапата, 52 (1:0). Зелиньски, 58 (1:1). Гозенс, 64 (2:1). Муриэль, 71 (3:1). Гозенс, 75 — в свои ворота (3:2). Ромеро, 79 (4:2).

«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Толой, Мехле (Шутало, 90), де Рон, Фройлер (Пашалич, 78), Пессина (Паломино, 84), Гозенс, Муриэль (Миранчук, 84), Сапата (Малиновский, 90).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Кулибали, 78), Мариу Руй (Гулям, 78), Политано, Бакайоко, Руис, Зелиньски (Лоботка, 85), Эльмас (Инсинье, 53), Осимен.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 6. Джимсити, 55. Гозенс, 87.

Судья: Ди Белло (Италия).

21 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Аталанта» обыграла «Наполи» в 23-м туре чемпионата Италии — 4:2. Российский полузащитник Алексей Миранчук, как и в предыдущей игре против «Кальяри», начал встречу на скамейке запасных. Неделю назад на Сардинии россиянин отыграл тайм, выйдя после перерыва, и сделал голевую передачу. В матче с «Наполи» Мирначук получил гораздо меньше игрового времени, появившись на поле на 83-й минуте.

Без россиянина «Аталанта» с трудом разобралась с «Наполи», несмотря на счет. После безголевого первого тайма команды во второй половине разродились градом голов. У хозяев царили форварды Луис Муриэль и Дуван Сапата: у каждого из них — гол и передача.

При этом «Аталанта» больше часа играла без тренера Джана Пьеро Гасперини, которого удалили в первом тайме за споры с главным судьей Марко Ди Белло и его ассистентами. Специалист посчитал, что в ворота «Наполи» должны были назначить пенальти за фол на хавбеке Маттео Пессине, и высказал претензии за другие решения, с которыми был не согласен. Но в итоге «Аталанта» справилась и без мистера, а Миранчука на поле выпускал уже его ассистент Туллио Гритти.

Алексей вышел на поле за семь минут до конца основного времени матча вместо лучшего бомбардира «Аталанты» в этом сезоне Муриэля, который к тому времени тяжело дышал и еле передвигал ноги. При счете 4:2 россиянину было тяжело войти в игру. Команды в концовке матча уже выглядели в атаке не так активно.

Сказалась травма форварда «Наполи» Виктора Осимхена, которого после единоборства уносили с поля на носилках. Вообще, в концовке было много остановок, и Миранчук даже не успел поучаствовать хотя бы в одной атаке.

За 12 сыгранных минут (семь основных плюс пять добавленных) он шесть раз смог коснуться мяча. Сделал лишь две точных передачи из четырех, совершил один удачный отбор, но при этом не нанес ни одного удара по воротам «Наполи». Все главные события матча уместились до выхода Миранчука, который нужен был скорее для того, чтобы успокоить игру и подержать мяч.

Возможно, больше времени Миранчук получит в следующем матче — уже в эту среду в 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет против мадридского «Реала».