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«Тренировать его — одно удовольствие». Тухель — о Канте

03:11
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) признался, что рад тренировать полузащитника Н'Голо Канте. Француз был признан лучшим игроком встречи.

«Я не запоминаю возраст своих игроков. Нас интересует лишь их игра. Канте придает интенсивность нашим действиям. Тренировать его — одно удовольствие. Он очень скромный парень и очень полезный игрок», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Челси — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029484--chelsea-vs-atletico/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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