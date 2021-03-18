Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) признался, что рад тренировать полузащитника Н'Голо Канте. Француз был признан лучшим игроком встречи.

«Я не запоминаю возраст своих игроков. Нас интересует лишь их игра. Канте придает интенсивность нашим действиям. Тренировать его — одно удовольствие. Он очень скромный парень и очень полезный игрок», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.