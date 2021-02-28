«Аталанта» побеждает, но Миранчук почти не играет. Почему?

К Джану Пьеро Гасперини сложно придраться.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

«Сампдория» — «Аталанта» — 0:2 (0:1)

Голы: Малиновский, 40 (0:1). Гозенс, 70 (0:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор (Кандрева, 67), Экдаль, Торсби, Верре (Бальде, 61), Янкто (Рамирес, 67), Ла Гумина (Квальярелла, 61).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), Малиновский (Миранчук, 83), Гозенс, Муриэль (Иличич, 59).

Предупреждения: Фройлер, 10. Толой, 47. Экдаль, 63. де Рон, 81.

Судья: Маринелли.

28 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Три очка, добытые в матче с «Сампдорией», позволили «Аталанте» продлить победную серию в чемпионате и догнать «Ювентус». Однако российский полузащитник Алексей Миранчук в этой игре провел всего десять минут, включая добавленные.

В среду «Аталанта» принимала дома «Реал» в Лиге чемпионов, и тот матч Миранчук целиком смотрел со скамейки запасных. При этом на замену выходили три конкурента российского хавбека — Пашалич, Иличич и Малиновский, а в основе появился Пессина.

Логично было предположить, что в матче с «Сампдорией» главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини даст Миранчуку хотя бы тайм. Или полчаса. Была крохотная надежда на то, что российский хавбек окажется в стартовом составе, ведь ротация команде необходима.

Но нет: без травмированного Сапаты «Аталанта» переключилась на игру с одним чистым форвардом — Муриэлем, а под ним расположились Пашалич и Малиновский. А всего Гасперини сделал четыре перестановки в основе, включая замену вратаря — в старте был Спортьелло, а не Голлини.

Победный мяч еще в первом тайме забил Малиновский — прямой конкурент Миранчука. Украинец в последний месяц тоже получал не очень много игрового времени: 5 минут с «Реалом», 1 минута с «Наполи», 6 минут с «Кальяри»... Зато другой левоногий атакующий полузащитник — Пессина — зимой превратился в твердого футболиста основы, хотя результативностью итальянец не блещет — один гол и одна передача в 16 матчах серии А. Тем не менее Гасперини устраивает его работа на поле.

Малиновский — игрок другого плана. Если Пессина — типичный футболист средней оси, которого «Аталанта» часто использует в роли треквартисты, то украинец обычно действует с кем-то в паре и ближе к флангу. Малиновский, как и Пессина, левша, но в игре с «Сампдорией» Гасперини решил отправить его на правый полуфланг, и оттуда украинец забил, так что идея тренера сработала.

Для Миранчука это, конечно, минус. Во-первых, он тоже левша, как и Пессина с Малиновским. Во-вторых, итальянцу тренер постоянно доверяет, а украинец сейчас забил важный гол — «Аталанта» победила крепкого соперника и догнала «Ювентус». Да и в целом Малиновский провел солидную игру: был заметен, много перемещался, нанес три удара по воротам (два в створ).

Алексей появился на поле только на 83-й минуте — столько же времени Гасперини отвел российскому хавбеку в предыдущей встрече серии А с «Наполи». Правда, тогда Миранчук заменил Муриэля, а сейчас — Малиновского. Но, по сути, для экс-полузащитника «Локомотива» это был день сурка: он снова вышел, когда «Аталанта» вела в два мяча и играла на удержание счета. И снова Миранчук на правом фланге только прессинговал и всего несколько раз коснулся мяча. Такими действиями тренера «Аталанты» не удивишь, но это не вина россиянина: за десять ничтожных минут, включая добавленные, невероятно сложно себя проявить.

Есть вопросы к Гасперини по заменам: на 59-й минуте он выпустил на поле Иличича и Пессину. Итальянец целиком провел тяжелый матч с «Реалом», когда «Аталанте» пришлось играть в меньшинстве больше часа. Иличич в той игре появился во втором тайме, а затем был заменен. Итальянские журналисты писали, что Гасперини по ходу матча кричал на словенца, а этим жестом подчеркнул недовольство его игрой. В Генуе Иличич действовал лучше, даже пару раз пробил по воротам.

При этом словенец играл на позиции единственного форварда, так что его выход на поле объясним — Миранчук, к примеру, не может играть на острие, хотя он участвовал в подобных экспериментах в «Локомотиве» и в сборной России. Но январская цитата Гасперини красноречива: «У Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Мы должны подобрать для него наиболее подходящую позицию на поле. Посмотрим, конкурентоспособен ли он».

Пока у Алексея определенная роль: он футболист запаса, который почти всегда выходит на замену и изредка — в стартовом составе. Определенно и то, что эта роль Миранчука не устраивает. Однако «Аталанта» побеждает, конкуренты хавбека забивают — и тренеру нет смысла ломать то, что работает.