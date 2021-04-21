«Никогда никому не позволяйте разрушить наш любимый футбол». Рибери против Суперлиги

Нападающий «Фиорентины» Франк Рибери выступил против европейской Суперлиги. Француз вспомнил свои лучшие моменты в Лиге чемпионов, которую выигрывал с «Баварией».

«Горькие слезы после финала в Мюнхене. Та особенная ночь и невероятные эмоции в Лондоне год спустя. Тот угловой на «Олд Траффорд» и тот чудесный гол Арьена. Все эти захватывающие вечера на «Альянц Арене». Это особое чувство победы в чем-то великом. Лига чемпионов сделала для меня все. Это то, из чего сделаны детские мечты. Я был одним из них в Булони. Никогда никому не позволяйте разрушить наш любимый футбол. Мы не можем забыть, откуда мы и за кого играем», — написал Рибери в Twitter.

The bitter tears after that final in Munich. That special night and unbelievable emotions in London one year later. That corner at Old Trafford and that wonderful goal from Arjen. All those exciting nights at the Allianz Arena. That special feeling of winning something great. pic.twitter.com/Ennzsk8D5q — Franck Rib?ry (@FranckRibery) April 20, 2021

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».