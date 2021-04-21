«Никогда никому не позволяйте разрушить наш любимый футбол». Рибери против Суперлиги
Нападающий «Фиорентины» Франк Рибери выступил против европейской Суперлиги. Француз вспомнил свои лучшие моменты в Лиге чемпионов, которую выигрывал с «Баварией».
«Горькие слезы после финала в Мюнхене. Та особенная ночь и невероятные эмоции в Лондоне год спустя. Тот угловой на «Олд Траффорд» и тот чудесный гол Арьена. Все эти захватывающие вечера на «Альянц Арене». Это особое чувство победы в чем-то великом. Лига чемпионов сделала для меня все. Это то, из чего сделаны детские мечты. Я был одним из них в Булони. Никогда никому не позволяйте разрушить наш любимый футбол. Мы не можем забыть, откуда мы и за кого играем», — написал Рибери в Twitter.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.
После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
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