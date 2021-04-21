Аньелли не считает ошибкой приглашение Роналду в «Ювентус»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в интервью La Republica 21 апреля прокомментировал кадровые решение в клубе.

«Сожалею ли я о приглашении Роналду в «Ювентус»? Абсолютно нет. Если бы у меня завтра появился такой выбор еще раз, я бы сделал то же самое. Что касается ситуации с назначении Пирло главным тренером клуба, ситуация та же», — заявил Аньелли.

В 2018-м году Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» за 112 миллионов евро.

Пирло возглавил туринский клуб перед началом нынешнего сезона. Туринцы занимают четвертое место в нынешнем розыгрыше серии А с 62 очками, отставая от лидера «Интера» на 13 очков.