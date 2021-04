СМИ: бывший тренер «Зенита» Спаллетти согласовал двухлетний контракт с «Наполи»

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти по окончании нынешнего сезона возглавит «Наполи», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter 21 апреля.

По данным источника, 62-летний итальянский специалист в последние два месяца вел активные переговоры с неаполитанцами, и стороны договорились о двухлетнем контракте. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», откуда его уволили два года назад.

В нынешнем сезоне серии А «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо занимает пятое место после 31-го тура с 60 очками.

Luciano #Spalletti dopo i 2 anni sabbatici (lautamente pagati dall'#Inter) ? pronto a tornare in pista. Da mesi ? in contatto con il #Napoli e negli ultimi giorni si registrano passi avanti. Per il tecnico gli azzurri rappresentano una sfida intrigante. Si ragiona per un biennale https://t.co/n2sG4knP6t