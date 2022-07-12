Организаторы предсезонного сбора «Фиорентины» в элитной деревеньке Моэна установили цены на посещение местного стадиона.

Товарищеские матчи с участием «фиалок» можно посмотреть за 14 евро. Со скидкой — за 8 евро.

Нападающего Александра Кокорина ждут на сборе в ближайшие дни, так что теоретически он может принять участие сразу в четырех матчах. 16 июля флорентийцы проведут однодневный турнир с двумя любительскими командами. 22-го их соперником станет клуб Лиги ПРО (зона А) «Тренто», а на следующий день команда из той же зоны — «Триестина».

Сбор в Моэне продлится до 24 июля, а на 31 июля у «Фиорентины» запланирован контрольный матч в австрийском Инсбруке — против турецкого «Галатасарая».