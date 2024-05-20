Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в серии А.
В последнем домашнем туре миланский клуб сыграл вничью с «Лацио» (1:1).
«Мои жена и дети здесь и не могут дождаться, когда выйдут на поле после церемонии награждения. Я не раз говорил: эти болельщики заслужили скудетто.
Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах. Я выиграл скудетто как игрок, прошло 24 года, и теперь выиграть его как тренер — очень приятно», — цитирует Индзаги DAZN.
«Интер» досрочно стал чемпионом Италии еще несколько туров назад. Черно-синие набрали 93 очка за 37 матчей. «Лацио» с 37 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.
В заключительном туре сезона команда Симоне Индзаги сыграет против «Вероны», а «Лацио» встретится с «Сассуоло».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|37
|29
|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|36
|18
|13
|5
|51-27
|67
|
4
|Ювентус
|36
|18
|13
|5
|49-28
|67
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64-44
|63
|
7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48-38
|60
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43-45
|46
|
12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39-49
|45
|
13
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
14
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40-65
|36
|
15
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
16
|Верона
|36
|8
|10
|18
|34-48
|34
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|36
|2
|10
|24
|28-76
|16
|17.05
|21:45
|
Фиорентина – Наполи
|2 : 2
|18.05
|19:00
|
Лечче – Аталанта
|0 : 2
|18.05
|21:45
|
Торино – Милан
|3 : 1
|19.05
|13:30
|
Сассуоло – Кальяри
|0 : 2
|19.05
|16:00
|
Монца – Фрозиноне
|0 : 1
|19.05
|16:00
|
Удинезе – Эмполи
|1 : 1
|19.05
|19:00
|
Интер – Лацио
|1 : 1
|19.05
|21:45
|
Рома – Дженоа
|1 : 0
|20.05
|19:30
|
Салернитана – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11