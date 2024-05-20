Бывший тренер «Спартака» Ваноли — в шаге от финала плей-офф серии В

«Венеция» под руководством Паоло Ваноли победила в гостях «Палермо» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче плей-офф серии В.

В первом тайме главный арбитр встречи удалил со скамейки запасных тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци, который тоже работал в «Спартаке» с Ваноли. Во втором тайме желтую карточку получил уже сам Паоло.

Россиянин Денис Черышев был в заявке «Венеции», но на поле не вышел.

Ответная встреча состоится 24 мая. Победитель пары сыграет в финале плей-офф с «Кремонезе» или «Катандзаро».