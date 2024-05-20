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20 мая, 23:55

Бывший тренер «Спартака» Ваноли — в шаге от финала плей-офф серии В

Георгий Кудинов
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«Венеция» под руководством Паоло Ваноли победила в гостях «Палермо» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче плей-офф серии В.

В первом тайме главный арбитр встречи удалил со скамейки запасных тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци, который тоже работал в «Спартаке» с Ваноли. Во втором тайме желтую карточку получил уже сам Паоло.

Россиянин Денис Черышев был в заявке «Венеции», но на поле не вышел.

Ответная встреча состоится 24 мая. Победитель пары сыграет в финале плей-офф с «Кремонезе» или «Катандзаро».

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«Ювентус» за 10 минут отыгрался со счета 0:3 и сыграл вничью с «Болоньей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 0 : 2
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 0 : 1
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
19.05 19:00
Интер – Лацио
 1 : 1
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 1 : 0
20.05 19:30
Салернитана – Верона
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20.05 21:45
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