«Торино» заинтересован в подписании хавбека «Балтики» Козлова

«Торино» входит в число итальянских клубов, которые заинтересованы в подписании полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, сообщает журналист Legalbet.

Сообщалось, что россиянином также интересуется футбольный клуб «Комо».

19-летний Козлов в этом сезоне сыграл 13 матчей за первую команду «Балтики», забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 300 тысяч евро.