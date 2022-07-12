Корреа и Госенс будут выступать под новыми номерами за «Интер» в следующем сезоне

Футболисты «Интера» Робин Госенс и Хоакин Корреа сменили игровые номера, сообщает официальный сайт клуба.

С сезона-2022/23 Госенс будет играть за «нерадзурри» под 8-м номером, а Корреа — под 11-м.

В прошлом сезоне Госенс выступал за «Интер» под 18-м номером, у Корреа был 19-й номер.

«Интер» проведет первый матч в чемпионате Италии-2022/23 13 августа на выезде против «Лечче».