«Верона» обыграла «Салернитану» на выезде в серии А

«Верона» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 37-го тура итальянской серии А со счетом 2:1.

У гостей отличились Томаш Суслов и Михаэль Фолоруншо. Единственный гол хозяев забил Джулио Маджоре.

«Верона» набрала 37 очков и переместилась на 13-е место в таблице, «Салернитана» осталась на 20-й строчке (16).

В заключительном туре чемпионата Италии «Салернитана» сыграет в гостях с «Миланом» 25 мая, а «Верона» на следующий день примет «Интер».