Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:22

«Верона» обыграла «Салернитану» на выезде в серии А

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Верона» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 37-го тура итальянской серии А со счетом 2:1.

У гостей отличились Томаш Суслов и Михаэль Фолоруншо. Единственный гол хозяев забил Джулио Маджоре.

«Верона» набрала 37 очков и переместилась на 13-е место в таблице, «Салернитана» осталась на 20-й строчке (16).

В заключительном туре чемпионата Италии «Салернитана» сыграет в гостях с «Миланом» 25 мая, а «Верона» на следующий день примет «Интер».

Италия. Серия А. 37-й тур
20 мая, 19:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Верона
Футбол
ФК Верона
ФК Салернитана
Серия А
0
Читайте также
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Политолог назвал странным совпадением гибель Раиси после покушения на Фицо и угроз Вучичу
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Дзерби может возглавить «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 36 18 13 5 51-27 67
4
 Ювентус 36 18 13 5 49-28 67
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.05 21:45
Фиорентина – Наполи
 2 : 2
18.05 19:00
Лечче – Аталанта
 0 : 2
18.05 21:45
Торино – Милан
 3 : 1
19.05 13:30
Сассуоло – Кальяри
 0 : 2
19.05 16:00
Монца – Фрозиноне
 0 : 1
19.05 16:00
Удинезе – Эмполи
 1 : 1
19.05 19:00
Интер – Лацио
 1 : 1
19.05 21:45
Рома – Дженоа
 1 : 0
20.05 19:30
Салернитана – Верона
 1 : 2
20.05 21:45
Болонья – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости